Moćni Florentino Perez nije htio da gleda Real: Uzalud ga čekali u loži stadiona Barselone

Veliki predsjednik Real Madrida nije doputovao sa ekipom u Barselonu, niti je uživo gledao El Klasiko.

Predsjednik Reala Florentino Perez nije došao u Barselonu na El Klasiko, kao ni Emilijano Butragenjo, direktor kluba. Madriđani će usred svog haosa biti u "krnjem" sastavu u loži stadiona Nou Kamp, jer će ih predstavljati počasni predsjednik Hoze Martinez Sančez Piri (81), potpredsjednik Pedro Lopez i izvršni direktor Hose Anhel Sančez.

Za to vrijeme, dok Barselona bude osvajala titulu protiv najvećeg rivala, Florentino Perez gledaće utakmicu iz Madrida, iz svog doma ili iz svoje kancelarije. I jedno je sigurno - postaće još jednom uvjeren u činjenicu da u Realu malo toga valja i da neko mora pod hitno da sredi nered.

Zamisao Florenitina Pereza je da to bude Žoze Murinjo, mada pregovori ne idu tako glatko.