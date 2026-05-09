"On je izazvao tuču u Realu, nedostojan je kapitenske trake": Valverde je kriv za haos u klubu

Krivac za haos u svlačionici Reala je Federiko Valverde, vicekapiten. On je izazvao tuču sa Aurelijanom Čuamenijem

Za tuču u Real Madridu kriv je zamjenik kapitena Federiko Valverde, a ne Aurelijan Čuameni. Urugvajac je navodno provocirao Francuza i nasrtao na njega i svi u klubu znaju da je on bio uzrok haosa među njima, saznao je portal "Atletik".

"Jedan izvor nam je rekao da je Valverde bio takav cijele godine i da njegovo ponašanje nije dostojno kapitena. Sa tim se slažu i drugi u klubu, koji imaju duži staž", navedeno je u tekstu.

"Valverde je u četvrtak došao na trening i rukovao se sa svima izuzev Čuamenija. Na jutarnjem treningu, Valverde je udario Čuamenija nekoliko puta, oštro startujući na njega, a Francuz nije reagovao. Poslije toga, trener Arveloa je podijelio igrače na dvije ekipe i sa stručnim štabom odlučio da Valverde i Čuameni budu u istoj ekipi. Valverde mu je tada dobacio da je imao sreće što su saigrači i što se neće suočiti sa njim.

Poslije treninga, u svlačionici, Čuameni je pitao Valverdea da dođe do njega, a Valverde ga je uvrijedio. Čuameni ga je tada udario, ušli su u klinč i Valverde je udario glavu o sto i izgubio svijest, a uz to je i krvario. Svi su bili zabrinuti za njegovo stanje, uključujući Čuamenija. Kada je došao svijesti, Valverde je odvezen u bolnicu u pratnji klupskog ljekara, pa se poslije pregleda vratio kući."

Direktor kluba uletio u svlačionicu

Za to vrijeme, generalni direktor Reala Hose Anhel Sančez je hitno došao do ekipe da vidi o čemu se radi. "Bio je bijesan zbog onog što je čuo i rekao je da će klub preduzeti mjere, naglasivši da je nedopustivo da se igrači tuku", objašnjeno je.

Epilog je poznat - obojica će platiti po pola miliona evra i to možda neće biti sve.

"Naši izbori iz kluba nagađaju da je nemoguće da i Valverde i Čuameni ostanu u klubu."

Valverde je poslije tuče u svlačionici udario glavom u pod i završio u bolnici. On igra u Realu već 10 godina, jer je iz Penjarola došao još sa 18 godina u drugi tim Reala. Sa druge strane, Čuameni (26) je igrač Reala od 2022. i dolaska iz Monaka.