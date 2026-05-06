Brutalna tuča na treningu Real Madrida: Ovakav haos se ne pamti u klulbu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Na treningu Real Madrida došlo je do fizičkog sukoba između Valverdea i Čuamenija, što je izazvalo dodatni haos u klubu

Tuča Valverdea i Čuamenija na treningu Real Madrida

Fudbaleri Real Madrida Federiko Valverde (27) i Orelijen Čuameni (26) ušli su u fizički sukob na treningu i umalo je izbila velika tuča. Prema informacijama "Marke", unosili su se jedan drugom u lice, gurali se i imali žestoku raspravu koja nije završena na terenu za trening, već je nastavljena i u svlačionici.

"Sve je počelo tokom jedne situacije u igri poslije faula. Uslijedila se jedna od najnapetijih scena koje se pamte u Valjdebebasu (trening-centru Reala). Dvojica igrača su se unosila jedan drugom u lice, gurali su se i imali žestoku svađu koja je nastavljena i u svlačionici. Incident je bio vrlo neprijatan i vijest o njemu brzo se proširila trening-centrom", objavio je najpoznatiji španski sportski list.

Ovaj incident samo je nastavak potpunog haosa u klubu na kraju još jedne sezone bez trofeja. U Realu je prethodnih dana centralna tema bio skandal koji je izazvao Kilijan Mbape odlaskom na odmor na jahti usred oporavka i još gore - usred jako lošeg kraja sezone svog tima.

"Jedan od najtežih perioda ikad"

Izvor: David Aliaga/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Tim prolazi kroz jedan od najtežih perioda u sezoni, bez realnih šansi za borbu za trofeje i sa sve izraženijim podjelama unutar ekipe. Razlike među fudbalerima su očigledne, a postoje i igrači koji praktično ne komuniciraju međusobno. Nije jednostavan ni odnos igrača sa Alvarom Arveloom, u kontekstu u kojem su pritisak i zamor kulminirali. Čak šest fudbalera mu se navodno uopšte ne obraća", piše isti izvor.

Dok traju pregovori sa Žozeom Murinjom o njegovom povratku u Real, koji ne teku glatko zbog Portugalčevih zahtjeva, ekipa se pod trenerom Arvalom Arveloom sprema za nedjelju i El Klasiko u kojem bi Barselona mogla da osvoji još jednu titulu upravo protiv "kraljevskog kluba".

