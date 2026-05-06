Murinjo postavio tri uslova Real Madridu: Jedno ga posebno brine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Žoze Murinjo u pregovorima sa Real Madridom o povratku poslije 13 godina

Žoze Murinjo pregovara sa Real Madridom

Slavni portugalski trener Žoze Murinjo (63) pregovara sa Real Madridom o povratku i postavio je tri uslova. Prema informacijama novinara radio "Marke" Ramona Alvareza de Mona, Portugalac traži ove garancije od najvećeg kluba na svijetu:

  • Da potpiše dvogodišnji ugovor
  • Da dovede svoj stručni štab i tim za fizičku pripremu ekipe
  • Da ima punu autonomiju nad odlukama u vezi sa ekipom

Prema istom izvoru, trener Benfike zabrinut je zbog fizičkog stanja ekipe i zbog velikog broja povreda u prethodnim sezonama. Navodno ih je u posljednje dvije godine bilo oko 120. Po svemu sudeći, Murinjo baš u toj činjenici vidi jedan od ključnih razloga zbog kojih su obje sezone bile bez trofeja izuzev FIFA Svjetskog prvenstva za klubova i UEFA Superkupa.

Murinjo vjeruje da su u Realu potrebne suštinske promjene, a ne samo novo lice i novi glas kraj aut-linije. Ako se bude vratio, "Posebni" će nastaviti tamo gdje je stao kada je 2013. godine otišao poslije osvojene titule 2012, Kupa kralja 2011. i Superkupa Španije 2012.

Portugalac je ove sezone vodio Benfiku protiv Reala u Ligi šampiona i nanio mu izuzetno bolan poraz u posljednjim trenucima meča u Lisabonu. Poslije toga je upravo "kraljevski klub" eliminisao Murinjov tim u plej-ofu za nokaut fazu.

