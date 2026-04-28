Žoze Murinjo preuzima Real Madrid: Florentino Perez vraća "Posebnog" da mu ugasi požar

Žoze Murinjo preuzima Real Madrid: Florentino Perez vraća "Posebnog" da mu ugasi požar

Sve gori u Real Madridu, a izgleda da će taj požar da gasi Žoze Murinjo.

Florentin Perez želi Žozea Murinja na klupi Real Madrida Izvor: EPA/ESTELA SILVA

Iz sata u sat mijenja se situacija u Real Madridu. Najnovije informacije "Atletika" govore da je sada Žoze Murinjo prvi kandidat Florentina Pereza da preuzme klupu "kraljevskog kluba" naredne sezone kada privremeno postavljeni Alvaro Arbeloa napusti kormilo.

Murinjo sa 63 godine cilja povratak na najviši rang fudbala nakon što je već neko vrijeme van klubova koji ciljaju sam vrh i trofej u Ligi šampiona. Ove sezone je sa Benfikom namučio svoj  bivši klub u nokaut fazi Lige šampiona i Perez smatra da je on pravi čovjek da smiri uzburkane strasti na "Santjago Bernabeu". 

Spreman je da plati za njega, ne samo kada je ugovor iskusnog Portugalca u pitanju, već su u Realu spremni da isplate Benfiki 3.000.000 evra koliko stoji izlazna klauzula. 

Ponovo u Benfiki, zašto ne i u Realu?

Žoze Murinjo koji je 2000. godine i počeo svoju samostalnu trenersku karijeru kao šef struke Benfike sada je ponovo od 2025. na klupi tima iz Lisabona. Vodio je Leiriju, Porto, Čelsi, Inter, a u Real Madrid je stigao 2010. godine. Ostao je u klubu do 2013. i sa "blankosima" je osvojio po jednu ligu, kup i Superkup u doba najveće dominacije Barselone.

Nakon toga se vratio u Čelsi, vodio je Mančester Junajted i Totenhem, pa Romu tri godine. Prošle sezone je trenirao Fenerbahče, a sada bi nenadano mogao ponovo u Real. Nakon što su se kao novi treneri spominjali Skaloni, Klop, Zidan, Dešan, izgleda da će Portugalac biti prvi pik. 

