"Vi novinari volite naslove": Trenera Intera već porede sa Murinjom, na korak je od ponavljanja istorijskog podviga!

Kristijan Kivu bi mogao da stane rame uz rame sa Žozeom Murinjom, jedinim koji je uspio sa odvede Inter do duple krune u Italiji.

Fudbaleri Intera priredili su novi spektakularan preokret protiv Koma.

Samo nekoliko dana nakon što su nadoknadili 2:0 protiv izabranika Seska Fabregasa u prvenstvu, sada su to učinili i u revanšu polufinala Kupa. Na stadionu Đuzepe Meaca, puleni Kristijana Kivua kasnili su dva gola za gostima, ali su u periodu od 69. do 89. minuta postigli tri gola i izborili finale, u kojem će se sastati sa boljim iz dvomeča Lacija i Atalante (prvi meč 2:2).

Tako će rumunski strateg imati priliku da poslije igračke duple krune u Interu doda i trenersku. Naime, jedini put kada su nerazuri osvojili dva najvažnija domaća trofeja, 2010. godine pod trenerskim patronatom Žozea Murinja, Kristijan Kivu je bio neizostavan dio tema. Sada ima šansu da nakon 16 godina, ali u drugoj ulozi, ponovi taj podvig.

Poslije sinoćnjeg preokreta, italijanski novinari pitali su Kivua da li mu i u kolikoj mjeri imponuje poređenje sa legendarnim Portugalcem.

"Vi novinari volite naslove, ali ja sam samo Kristijan, jedinu odgovornost i obavezu imam prema ovim momcima. Jednostavno, pokušavam da radim svoj posao na najbolji mogući način, nadajući se da ću ispuniti neki od naših ciljeva", riječi su Rumuna, čija je ekipa na korak od Skudeta.

Pet kola prije kraja, Inter ima 78 bodova, čak 12 više od Milana i Napolija, pa bi tako u narednom kolu i matematički mogao da ovjeri titulu, 21. u klupskoj istoriji.

