Komo ispustio dva gola prednosti: Senzacionalan preokret Intera za finale Kopa Italije! (VIDEO)

Komo ispustio dva gola prednosti: Senzacionalan preokret Intera za finale Kopa Italije! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Inter je prvi finalista Kopa Italije!

Inter prvi finalista Kopa Italije

Fudbaleri Koma su bili blizu eliminisanja milanskog Intera i istorijskog finala u najmasovnijem takmičenju Italije!

Vodili su izabranici Seska Frabregasa 2:0 do 69. minuta pogocima Martina Baturine i Lukasa De Kunje i činilo se da idu u finale!

Međutim, tako nisu mislili "neroazuri", prvenstveno Hakan Čalhanoglu i Petar Sušić, koji su režirali senzacionalan preokret.

Najprije je Hrvat asistirao Turčinu u 69. i 86. minutu za izjednačenje, a onda je Sučić tri minuta kasnije pogodio mrežu Koma za pobjedu - 3:2 i plasman u finale na rimskom Olimpiku koje je na rasporedu 13. maja.

Tamo će čekati boljeg iz drugog polufinala u kojem se u srijedu uveče sastaju Lacio i Atalanta nakon remija u Bergamu (2:2).

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

