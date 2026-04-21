Komo ispustio dva gola prednosti: Senzacionalan preokret Intera za finale Kopa Italije! (VIDEO)

Inter je prvi finalista Kopa Italije!

Izvor: Antonio Saia / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Koma su bili blizu eliminisanja milanskog Intera i istorijskog finala u najmasovnijem takmičenju Italije!

Vodili su izabranici Seska Frabregasa 2:0 do 69. minuta pogocima Martina Baturine i Lukasa De Kunje i činilo se da idu u finale!

Međutim, tako nisu mislili "neroazuri", prvenstveno Hakan Čalhanoglu i Petar Sušić, koji su režirali senzacionalan preokret.

Najprije je Hrvat asistirao Turčinu u 69. i 86. minutu za izjednačenje, a onda je Sučić tri minuta kasnije pogodio mrežu Koma za pobjedu - 3:2 i plasman u finale na rimskom Olimpiku koje je na rasporedu 13. maja.

Tamo će čekati boljeg iz drugog polufinala u kojem se u srijedu uveče sastaju Lacio i Atalanta nakon remija u Bergamu (2:2).

(MONDO)