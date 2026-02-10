logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Komo po drugi put u istoriji u polufinalu Kupa Italije: Penali presudili Napoliju

Komo po drugi put u istoriji u polufinalu Kupa Italije: Penali presudili Napoliju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Komo je u utorak uveče osigurao plasman u polufinale Kupa Italije.

Kopa Italija Napoli Komo četvrtfinale Izvor: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Napoli/Komo je među četiri najbolja tima u najmasovnijem takmičenju Italije! Poslije 90 minuta u Napulju, nije bilo pobjednika, pa je odluka morala da padne nakon izvođenja jedanaesteraca u kojima je tragičar bio Stanislav Lobotka, koji je promašio penal u osmoj seriji.

NAPOLI - KOMO 1:1 (0:1), penalima 7:6.

Izabranici Seska Fabregasa su prvi stigli do prednosti u 38. minutu - defanzivac Napolija Matijas Olivera oborio je Ivana Molčića a sudija Đanluka Manđanijelo je pokazao na penal, što je potvrđeno i u VAR sobi.

Odgovornost sa "bijele tačke" je preuzeo Martin Baturina i savladao Sergeja Milinković Savića, iako je srpski golman pogodio stranu u koju će šutirati hrvatski napadač iz Koma. Ipak, udarac je bio dovoljno jak i precizan - 0:1.

Poslije nezanimljivog prvog, ekipa sa "Dijega Maradone" je već na samom početku drugog dijela stigla do izjednačenja nakon što je Antonio Vergara vratio stvari na početak lijepim golom na asistenciju Rasmusa Hojluda - 1:1.

Bilo je još prilika na obje strane, ali golova do kraja nije bilo pa su putnika u polufinale odlučili penali.

Loše je s "kreča" u drugoj seriji šutirao Romelu Lukaku, koji je promašio cijeli gol, ali je Milinković Savić uspio da u četvrtoj seriji odbrani udarac Maksima Peronea, a nakon pet serija penala rezultat je bio 4:4.

Dijego Karlos je u šestoj seriji pogodio za Komo, iako je Srbin dirao loptu, a onda je Vanja "bombom" uz pomoć prečke uspio ponovo da donese izjednačenje - 5:5. Svi izvođači su bili sigurni do osme serije kada je šut Lobotke odbranio golman Koma i po drugi put u istoriji prošao u polufinale.

Tako će Antonio Konte i ove sezone ostati bez trofeja u Kupu koji nikad nije osvojio u trenerskoj karijeri.

Fabregasova ekipa u polufinalnom duelu će igrati protiv milanskog Intera, koji je bio bolji od Torina, dok je Atalanta u ovoj fazi eliminisala torinski Juventus.

Napoli je u istoriji osvojio šest titula u najmasnovnijem takmičenju, a "Stara dama" je rekorder u Kopa Italiji sa 15 osvojenih trofeja, a iza "bjankonera" su Inter i Roma sa po devet pehara.

Tim iz Bergama će u polufinalu igrati protiv protiv boljeg iz duela Bolonja - Lacio, koji je na programu sutra uveče, a upravo domaćin brani trofej osvojen prošle godine, kada je u finalu savladao Milan minimalnim rezultatom 1:0.

KUP ITALIJE - ČETVRTFINALE:

Napoli - Komo 1:1 (0:1)

Srijeda

Bolonja - Lacio (21.00)

Ranije odigrano

Atalanta - Juventus 3:0 (1:0)

Inter - Torino 2:1 (1:0)

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kopa Italija Napoli Komo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC