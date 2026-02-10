Nikola Mirotić spreman da napusti Monako: Mijenja klub treći put za tri godine?

Iskusni as Nikola Mirotić nezadovoljan je situacijom u Monaku i mogao bi da promijeni košarkašku sredinu.

Iako se situacija u Monaku stabilizovala, igrači su prekinuli štrajk, postoji realna šansa da najveće zvijezde napuste klub. Među najglasnijima tokom krize u "kneževini" bili su Nikola Mirotić i Majk Džejms. Crnogorski centar bi mogao da promijeni sredinu treći put za tri godine. Kako prenosi katalonski "Sport", naredna destinacija bi mogla da bude Španija.

Navodno je Huventud zainteresovan za angažman slavnog igrača, a kao druga opcija se spominje Japan, što je malo vjerovatno u ovom momentu.

"Iako situacija i dalje nije nimalo jasna i uprkos tome što se samo Kneževina Monako ponudila da garantuje isplatu dugovanja u očekivanju dolaska novog investitora, u klubu vlada velika neizvjesnost. Igrači poput Mirotića već razmatraju odlazak u narednim nedjeljama”, navodi katalonski medij i dodaje:

"U trenutnim okolnostima, opcija za Mirotića bila bi da nastavi karijeru u klubu koji se ne takmiči pod okriljem ULEB, ili da okuša sreću u Japanu. Najrealnija opcija za ostanak u Evropi bila bi angažman u nekom od timova koji se takmiče u FIBA Ligi šampiona. Jedan od klubova koji bi ga sigurno zanimao jeste i Huventud, koji igra odličnu sezonu i bez sumnje bi ga dočekao raširenih ruku, ali problem predstavlja plata crnogorskog košarkaša, koji bi bio van finansijskog domašaja kluba iz Badalone."

Što se tiče Mirotića, on nikako da pronađe sreću poslije odlaska iz Barselone. Sa Olimpijom iz Milana se nije proslavio, a sada mu se ovo dešava u Monaku gdje je viđen kao glavni adut za osvajanje Evrolige.

Šta se dešava u Monaku?

"I bogati plaču"... Monako je trenutno u jako lošoj finansijskoj situaciji, plate u klubu se kasnile zbog čega su se igrači pobunili na čelu sa trenerom Vasilisom Spanulisom.

“Neodrživa ekonomska situacija u kojoj se nalazi Monako naterala je neke od najvećih zvijezda ekipe da počnu da razmatraju opcije za odlazak iz Kneževine, s obzirom na to da je sve teže da klub poštuje milionske ugovore svojih igrača. Problemi vlasnika kluba, ruskog oligarha Alekseja Fedoričeva, koji se suočava sa nedostatkom likvidnosti zbog problema njegovih kompanija u Ukrajini i zamrzavanja bankovnih računa, doveli su klub iz Monaka u veoma ozbiljnu situaciju", piše katalonski Sport i dodaje:

"Prethodnog vikenda je Monako, predvođen Mirotićem i Džejmsom, uz podršku trenera Vasilisa Spanulisa, donio odluku da ne izađe na utakmicu francuske lige protiv Šalona, zakazanu za nedjelju uveče. Ipak, pokušaj pobune u ovom klubu zaustavila je u posljednjem trenutku liga, koja je obezbijedila 500.000 evra kako bi pokrila dio dugovanja prema igračima. Na kraju su košarkaši Monaka ipak izašli na teren i slavili ubjedljivu pobjedu rezultatom 92:78", navodi se.

