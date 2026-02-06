logo
Košarkaši Monaka neće igrati zbog štrajka?

Košarkaši Monaka neće igrati zbog štrajka?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Košarkaši Monaka planiraju da započnu štrajk, nezadovoljni kašnjenjem plata u klubu za koji nastupaju.

kosarkasi monaka zapocinju strajk Izvor: MN PRESS

Odavno je poznato da Monako ima velike finansijske poteškoće povezane sa odlaskom doskorašnjeg vlasnika Alekseja Fedoričeva. Međutim, čak i vijest da Kneževina preuzima upravljanje klubom, odnosno da se aktuelno rukovodstvo povlači, nije smirila strasti.

Kada je djelovalo da bi te promjene mogle da stabilizuju i klub i ekipu, pojavili su se novi problemi. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Meridian sport, košarkašima Monaka plate kasne najmanje mjesec i po dana, što je dodatno pojačalo nezadovoljstvo u svlačionici.

Igrači uopšte nisu zadovoljni trenutnom situacijom u klubu, a sve bi moglo da "bukne" ako novac ne stigne ni u narednom periodu. Ukoliko do kraja današnjeg dana ne bude bar djelimične isplate primanja, igrači bi mogli da stupe u svojevrstan štrajk. U tom slučaju postoji realna mogućnost da Monako u narednom meču francuskog šampionata nastupi sa juniorskim timom.

Taj meč možda i neće biti previše bitan za ekipu Monaka, jer su trenutno prvoplasirani u francuskom šampionatu, sa dvije pobjede više od Nantera odnosno tri više od Pariza i Strazbura. Ipak, izlazak juniora na teren bio bi alarm koji bi morala da čuje i Evrolige. Pitanje je kako će izgledati nastavak sezone Monaka, ukoliko igrači zbog kašnjenja plata ne budu željeli da igraju ni na evropskim mečevima.

Monako trenutno ima skor 15-12 i zauzima 10. mjesto na tabeli, a to je posljednja pozicija koja vodi u dogiravanje. Tim koji trenira Vasilis Spanulis nalazi se u katastrofalnoj formi jer ima čak pet uzastopnih poraza. U posljednjem kolu izgubili su od Bajerna, a prije toga su im poraze nanijeli Žalgiris, Virtus, Real Madrid i Crvena zvezda. 

Bonus video:

01:21
Saša Obradović i Vasilis Spanulis rasprava na Monako Zvezda
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Tagovi

KK Monako Evroliga

