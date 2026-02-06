"Sudija je prišao i rekao mi jedno": Fernando progovorio o haosu na terenu i pobjedi Partizana

Bruno Fernando je poslije pobjede Partizana protiv Panatinaikosa pričao i o sudijama, nesportskom potezu nad Arijanom Lakićem i svim dešavanjima u klubu.

Partizan je pregazio Panatinaikos u Beogradskoj Areni. Srpski tim je ubjedljivo slavio (78:62) i odigrao jedan od najboljih mečeva od kada je ekipu preuzeo Đoan Penjaroja. Jedan od igrača koji je i te kako bio bitan za to je Bruno Fernando koji je vodio pravi "rat" u reketu sa protivničkim igračima i na kraju se radovao.

"Da, čovječe, bilo je ludo. Energija u dvorani je bila luda, tim je imao mnogo energije, bili smo posvećeni na obje strane terena, bila je prelijepa košarka. Izašli smo zajedno, igrali zajedno od prve do posljednje sekunde i rezultat to pokazuje. Sjajna utakmica, zasluga cijelog tima."

Prikazuje Partizan bolje partije u posljednje vrijeme, djeluje da polako podiže nivo igre.

"Osjećam da u posljednjih nekoliko nedjelja prolazimo kroz novi talas energije, svi smo posvećeni ovome što radimo, pokušavamo da razumijemo bolje uloge svakoga u timu. Zbližili smo se dosta u posljednje vrijeme, bliski smo jedni sa drugima. Kada stvari van terena funkcionišu, lakše se to vidi na terenu. Moramo da nastavimo da igramo dobru košarku, da idemo pravim putem, ova pobjeda je važna za to. Da iskoristimo dobre navike iz mečeva koje smo igrali i da idemo dalje."

"Mnogo ružan potez, jedan sudija mi je prišao"

Jedna od glavnih tema bio je nesportski potez Nikosa Rogavopulosa koji je u završnici treće dionice udario Arijana Lakića i dobio isključenje.

"To je jedan potez kome nije mjesto u košarci. Bez obzira da li vam dosude faul ili ne, odluka je donijeta. Jedan od sudija je prišao i rekao mi 'ponekad te dosta udaraju i ne sudimo, ali želim da ti kažem da smo vidjeli'. Na kraju dana moraš da nađeš način da ostaneš smiren, možda ja nisam najbolja osoba da priča o tome, ali je to jedna stvar koja je loša za košarku. Drago mi je da se završilo na pravi način", pojašnjava Fernando sa osmijeh.

U momentu kada je Lakić završio na parketu skoro svi igrači su skočili ka protivničkom košarkašu i bili spremni za tuču, da brane svog saigrača.

"Lakić je jedan od nas, naš čovjek. Ne želiš da vidiš tvog brata da prolazi kroz to, da mu to rade protivnici. To je jedna od stvari koje mi ne bismo uradili nijednom protivničkom igraču. To je ružno za vidjeti. To je košarka, frustriran je bio, nije mogao da kontroliše emocije, to ga ne čini lošim čovjekom. Razumijemo, prolazio sam i ja ponekad kroz to, kada je glava bila 'vruća'. Tako je kako je, košarka se nastavlja."

Šta je Penjaroja promijenio u Partizanu?

I na individualnom nivou se stiče utisak da Bruno pruža mnogo bolje partije. I on se složio sa tom konstatacijom novinara i pokušao je da objasni zašto je to tako.

"Osjećam se dobro, čovječe, imam trenera koji vjeruje u mene. Imam cijeli tim i ljude oko mene sa kojima se dobro slažem. Svakog dana se sve bolje slažemo, ja sam čovjek koji voli da ima dobre odnose i da dobro bude van terena. Kada tako ide van terena, onda je lakše naći i šta trener traži od vas. Za mene je bitniji mentalni dio. Ponekad si u nekoj situaciji kada sumnjaš u sebe, čim vratiš samopouzdanje, onda je lakše i bolje. Vjerujem u sebe, znam da saigrači vjeruju u mene i ja u njih i to je najpotrebnije. Ponekad jedan potez, jedan saigrač, jedan trener i sve se promijeni. Nadam se da ćemo još pobjeđivati.

Za kraj je upitan i o tome šta je Đoan Penjaroja promijenio u ekipi pa se "probudila" u posljednje vrijeme?

"Mislim da se opustio više u posljednje vrijeme. Na početku je bio drugačiji, tek je došao u tim kakav je Partizan gdje je pritisak ogroman i u klubu i van. Došao je u situaciju koja nije bila baš povoljna. Uspio je da se adaptira, da smiri malo situaciju, našao je svoj način rada i omogućio nam da svi uđemo na njegov brod i da zajedno plovimo. On je sjajan trener, došao je iz velikog kluba, moramo da vjerujemo u njega, njegov plan i da radimo zajedno", završio je Fernando.

