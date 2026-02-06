"Viđao sam ovo i ranije, ali iznenadiš se kada doživiš": Aleksa Radanov oduševljen podrškom Grobara

Novo pojačanje Partizana Aleksa Radanov oglasio se poslije pobjede crno-bijelih u Beogradskoj areni

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novajlija u timu Partizana Aleksa Radanov govorio je poslije trijumfa crno-bijelih nad ekipom Panatinikosa. Pobjeda je bila imperativ, ali malo ko je očekivao ubjedljiv trijumf u Beogradskoj areni. Bio je to još jedan spektakl u režiji Partizana, a Radanov je prokomentarisao dešavanja na terenu, vatrenu atmosferu i ulogu u timu.

"Uhvatili smo dobar ritam posljednje dvije utakmice, moramo tako da nastavimo. Imamo još mnogo utakmica da igramo, slijedi i Kup, mislim da ćemo ovo izgledati sve bolje i bolje", rekao je Radanov novinarima nakon pobjede.

Nije mu strano da doživi paklenu atmosferu u Beogradskoj areni, ali tvrdi: "Fenomenalno. Za mene nešto što sam i ranije viđao, ali kad doživiš na terenu, iznova se iznenadiš i bude ti lijepo", kroz osmijeh je rekao Radanov.

Partizan je pobijedio i tu nije kraj. "Svaku utakmicu idemo na pobjedu, ne razmišljamo protiv koga igramo. Važno je da se da maksimum na terenu, kao u ovom meču i da nastavimo tako u sljedećim utakmicama. Moramo da nastavimo tako da razmišljamo i mislim da će dobri rezultati sami dolaziti", dodao je Radanov.

Pobjeda, ali tek i ubjedljiva pobjeda mnogo znači ekipi Partizana. "Daje motivaciju svima. Ovakav timski rad može da donosi još više, mora da se nastavi s tim. Dobra komunikacija, zalaganje na terenu, to je važno."

Arijan Lakić bio je ključ Partizana u momentima kad je Nik Rogalopulos bio isključen. Ekipa Partizana uspjela je da pritisak ostavi po strani i odigra pametno, što je u prvi plan istakao i Radanov.

"Iskoristili smo taj momentum, održali smo prednost koju smo napravili, uspjeli smo da iskontrolišemo emocije, sudije i pritisak Panatinaikosa je nastupio, taj pokušaj da se vrati rezultat, ali mislim da smo dobro postupali i priveli do kraja dobro meč", dodao je.

Radanov je u dresu Partizana odigrao tek treći meč, uradio nekoliko treninga sa crno-bijelima i za njega je i dalje sve novo. Ipak, o odnosu sa trenerom Đoanom Penjarojom ima samo riječi hvale: "Fenomenalno, nemam ništa negativno da kažem. Maksimalno pokušavam da odradim stvari koje traži, to je najbitnija zasad. Kasnije ćemo prolaziti i neke druge stvari", zaključio je Radanov.