Lončar oduševljen Partizanom: "Ovo se čekalo od dolaska Penjaroje"

Bivši igrač Partizana Nikola Lončar bio je zadovoljan pobjedom Partizana, a posebno je pohvalio trenera Đoana Penjaroju.

Partizan je pobijedio Panatinaikos (78:62) u 27. kolu Evrolige, u meču u kojem je tokom čitavog susreta bio dominantan na terenu. Pobjeda je mnogo važnija jer je postignuta pred domaćom publikom, a poslije trijumfa dešavanja u Beogradskoj areni prokomentarisao je i bivši igrač Partizana, a sada stručni konsultant Nikola Lončar.

Trener Đoan Penjaroja ostvario je treći trijumf u Evroligi od dolaska u Partizan. Takođe, crno-bijeli su nesrećno izgubili od Makabija, pa je meč protiv Panatinikosa stigao kao nagrada za Parni valjak.

"Ovo se čekalo od dolaska novog trenera, vidi se rad koji se desio u prethodnih 40-ak dana, sjajno za Partizan, za utakmice koji dolaze, svi igrači su dali sve od sebe.Partizan je bio superioran u svemu što se tiče brojeva i svega što se tiče košarkaške igre. Nije lako pobijediti ovako dobru ekipu u Evroligi, vodio ih je vjerovatno najbolji trener u Evroligi. Partizan je imao dobar plan, gazio je gdje ih je najviše boljelo i ostvario veoma važnu pobjedu", rekao je Lončar u studiju Arene sport.

Panatinaikos je u meč ušao oslabljen. Trener Ergin Ataman nije mogao da računa na najboljeg u timu Kendrika Nana, ali je zbog toga Ti-Džej Šorts nadomjestio izostanak MVP Evrolige. Bivši igrač Pariza ubacio je 21 poen, a imao je i četiri skoka.

"Ti-Džej Šorts je otvorio dobro, završio sa 21 poenom, ali nije uticao jer je Partizan odigrao fenomenalno. Od početka je stiskao, izašao agresivno, u dosta situacija Partizan je prepoznavao situacije u napadu. Sterling Braun je pokazao još jednom da je dobar igrač. Znamo da je Partizan u periodu u kojem je igrao loše nikad nije imao balans u napadu, sada se pojavljuje četiri-pet igrača, izuzetno je važno za ovaj tim koji nema istaknutu zvijezdu, već njih četvoro-petoro da povede ka 60-70 poena."

