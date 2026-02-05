"Igrači vjeruju, to je najvažnije!" Penjaroja nakon plus 16 protiv Panatinaikosa: Igrali smo dobro, ali možemo još bolje

Trener Partizana iznio je utiske sa meča u kojem su njegovi izabranici deklasirali favorizovanog rivala.

Izvor: Printscreen/YouTube/Maccabi Tel Aviv

Košarkaši Partizana odigrali su večeras možda i najbolju evroligašku utakmicu od starta sezone. Crno-bijeli su u Areni deklasirali favorizovani Panatinaikos rezultatom 78:62 i ostvarili deveti trijumf u elitnom takmičenju.

"Ekipa je uživala večeras, naši navijači su uživali i to je najvažnija stvar. Odigrali smo kompletnu utakmicu, prije svega u prve tri četvrtine. Dijelili smo dobro loptu u napadu, srećan sam zbog pobjede jer su igrači zaslužili. Prethodna utakmica (protiv Makabija) je bila takva da vjerujem da su zaslužili više. Bila je dobra utakmica za nas, za naše navijače, atmosfera je dobro i nadam se da će u ponedjeljak protiv Dubaija biti slična atmosfera kao večeras na ABA ligi", rekao je poslije utakmice trener Partizana Đoan Penjaroja, istakavši da igrači vjeruju u ono što rade i da je to najvažnije.

"Tim je napredovao iz nedjelje u nedjelju, popravili smo se u odbrani i napadu, neke stvari su jasnije i ovo je način. Takmičimo se u posljednje dvije nedjelje, u svakoj utakmici bili smo konkurentni, bili smo jako dobri protiv Igokee i Kluža i srećan sam jer tim dobro radi na treninzima. Imamo svoju ideju i gradimo karakter i našu igru. U ovom trenutku igrači vjeruju u sebe i u naše ideje, to je jako važno. Mislim da smo igrali dobro, ali to nije još dovoljno. Možemo još bolje", istakao je španski strateg.

U drugom poluvremenu, isključen je Nik Rogavopulos nakon nesportskog poteza i udaranja Arijana Lakića koji je u tim trenucima tražio podršku sa tribina.

"To su košarkaške stvari. U tom trenutku smo kontrolisali meč. Te situacije mogu da promijene ritam. Lakić igra srcem, volim ga zbog toga i to je normalna stvar u košarci. Važno je da smo dobro odreagovali u toj situaciji, nismo promijenili naš fokus", riječi su Penjaroje.

