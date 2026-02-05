"Navijači su nam dali energiju": Pejn vodio Partizan do pobjede, pa se zahvalio Grobarima

Košarkaš Partizana Kameron pejn iznio je utiske poslije pobjede nad Panatinaikosom.

Najefikasniji igrač Partizana u meču protiv Panatinikosa bio je Kameron Pejn koji je u ovom susretu ubacio 18 poena, iz četiri skoka i pet asistencija za 25 minuta. Poslije pobjede iznio je utiske i malo je reći da je bio oduševljen trijumfom svog tima na domaćem terenu

"Naravno da sam se zabavio u ovom meču, kredit za navijače. Dali su nam veliku energiju. Bili smo fokusirani, lopte su bile 50-50. Odigrali smo sjajnu utakmicu", rekao je Pejn.

Panatinaikos, ma koliko oslabljen bio, uvijek je favorit.

"Znali smo da će doći da odigraju dobru utakmicu. Pobijedili su u prošlom meču uz zvuk sirene, protiv Real Madrida. Mi smo izgubili sa zvukom sirene, bili smo koncentrisani, energija je bila na našoj strani. Sve se završilo kako treba."

Kada ima šutersko veče, Kameron Pejn je zaisgurno najbolji na terenu. U ovom susretu je pogodio tri trojke, doduše iz 10 pokušaja, ali i ekipa Partizana je uspjela da trijumfuje.

"Dajem u svakom meču 100 posto, volim da igram i dajem sve što imam. Nadam se da će rezultati doći, čestitam saigračima, odigrali smo sjajnu utakmicu", završio je Pejn.

