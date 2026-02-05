Haos u Areni: Igrač Panatinaikosa udario Arijana Lakića!

Košarkaš Partizana Arijan Lakić bio je u sukobu sa igračem Panatinaikosa Nikom Rogavopulosom.

Partizan je u 27. kolu Evrolige dočekao Panatinaikos, ali je kraj treće četvrtine privukao veliku pažnju na ovom meču. Jedan od idola Grobara Arijan Lakić ponovo je bio borben u odbrani i može se reći naljutio rivala, zbog toga ga je Nik Rogavopulos udario, a onda je igrač "zelenih" bio i isključen sa terena.

Najprije je Arijan Lakić natjerao Rogavopulosa da napravi faul, a onda je i Rišon Holms dobio tehničku grešku. Slavio je Lakić poslije odluka sudija, ali se to nije dopalo rivalu, konkretno centru Panatinaikosa koji je prišao i tijelom odgurnuo igrača Partizana. Vrlo brzo je Rogavopulos bio isključen, na opšte oduševljenje navijača Partizana i krenuo put svlačionice.

Pogledajte situaciju koja je naljutila navijače Partizana:

Navijači su njegovo ispraćanje burno ispratili, bilo je zvižduka i gađanja, pa su igrači Partizana morali da reaguju. Aleksej Pokuševski i Dvejn Vašington ispratili su rivala do tunela, kako bi bezbjedno mogao da napusti teren.

