Haos u Areni: Igrač Panatinaikosa udario Arijana Lakića!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana Arijan Lakić bio je u sukobu sa igračem Panatinaikosa Nikom Rogavopulosom.

Igrač Panatinaikosa udario Arijana Lakića Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je u 27. kolu Evrolige dočekao Panatinaikos, ali je kraj treće četvrtine privukao veliku pažnju na ovom meču. Jedan od idola Grobara Arijan Lakić ponovo je bio borben u odbrani i može se reći naljutio rivala, zbog toga ga je Nik Rogavopulos udario, a onda je igrač "zelenih" bio i isključen sa terena.

Najprije je Arijan Lakić natjerao Rogavopulosa da napravi faul, a onda je i Rišon Holms dobio tehničku grešku. Slavio je Lakić poslije odluka sudija, ali se to nije dopalo rivalu, konkretno centru Panatinaikosa koji je prišao i tijelom odgurnuo igrača Partizana. Vrlo brzo je Rogavopulos bio isključen, na opšte oduševljenje navijača Partizana i krenuo put svlačionice.

Pogledajte situaciju koja je naljutila navijače Partizana: 

Pogledajte

01:05
Haos na meču Partizan - Panatinaikos
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

Navijači su njegovo ispraćanje burno ispratili, bilo je zvižduka i gađanja, pa su igrači Partizana morali da reaguju. Aleksej Pokuševski i Dvejn Vašington ispratili su rivala do tunela, kako bi bezbjedno mogao da napusti teren.

Tagovi

KK Partizan košarka Evroliga KK Panatinaikos

