UŽIVO, PARTIZAN - PANATINAIKOS: PAO definitivno bez najboljeg igrača u Areni

Partizan dočekuje Panatinikos u 27. kolu Evrolige.

Partizan i Panatinaikos sastaju se u meču koji počinje u 20.30 sati u 27. kolu Evrolige. Oba tima su u problemu, crno-bijeli traže pobjedu kako bi se udaljili sa dna tabele, dok je tim Ergina Atamana u lošem evroligaškom ritmu i traži samopouzdanje za povratak u plej-of trku.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...