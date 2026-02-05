logo
Evroliga Partizan Panatinaikos uživo prenos
UŽIVO, PARTIZAN - PANATINAIKOS: PAO definitivno bez najboljeg igrača u Areni

Partizan dočekuje Panatinikos u 27. kolu Evrolige.

Partizan i Panatinaikos sastaju se u meču koji počinje u 20.30 sati u 27. kolu Evrolige. Oba tima su u problemu, crno-bijeli traže pobjedu kako bi se udaljili sa dna tabele, dok je tim Ergina Atamana u lošem evroligaškom ritmu i traži samopouzdanje za povratak u plej-of trku.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
20:05

Sastavi - PAO bez Nana

Partizan: Vašington, Osetkovski, Mijailović, Pokuševski, Braun, Radanov, Pejn, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates

Panatinaikos: Šorts, Osman, Holms, Slukas, Rogavopulos, Grent, Toliopulos, Farid, Grigonis, Ernangomez, Mitoglu, Jurtseven

Već se podrazumijeva da odstranjeni Mika Murinen i Džabari Parker nisu u timu crno-bijelih, kao što ni najbolji igrač Panate Kendrik Nan definitivno ne igra u Areni.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

19:10

Ataman: Partizan je uvijek sjajan tim

"Partizan je uvijek sjajan tim, koji zaslužuje poštovanje u svakoj utakmici. Biće to još jedna važna utakmica za nas, jer ćemo pokušati da pobijedimo u gostima, kako bismo mogli da nastavimo da poboljšavamo našu poziciju na tabeli", rekao je Ergin Ataman pred gostovanje Partizanu.

Izvor: Fabrizio Andrea Bertani / Zuma Press / Profimedia

19:10

Penjaroja: Igramo 40 sati nakon prethodne utakmice

"Pred nama je velika utakmica i to svega 40 sati nakon prethodne. Izgubili smo od Makabija, pa je sada ključno da se što bolje oporavimo, jer u ovom trenutku igramo sa skraćenim rosterom. Ipak, moramo biti spremni da odigramo kvalitetan meč protiv jednog od najjačih timova u Evroligi, ozbiljnog kandidata za osvajanje trofeja. Situacija je potpuno drugačija u odnosu na Panatinaikos. Mi smo izgubili utakmicu u posljednjem napadu, oni su svoju dobili u posljednjem napadu. Osjećaj i samopouzdanje su važni, ali za nas je najbitnije da iz dana u dan budemo konkurentniji. Mislim da smo protiv Makabija zaslužili više, ali su oni u završnici pogađali teške šuteve, dok smo mi promašili važne situacije. To je košarka", rekao je Đoan Penjaroja.

Izvor: Partizan

19:09

Dobro došli!

Partizan dočekuje Panatinikos u 27. kolu Evrolige u meču koji počinje u 20.30 sati u Beogradskoj areni. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO tekstualni prenos.

