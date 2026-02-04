Penjaroji stigao odgovor iz NBA: Najbolji košarkaš Finske brani Miku Murinena

Prašina oko mladog košarkaša Partizana Mike Murinena i dalje nije splasla. Poslije konstatacije trenera Đoana Penjaroje, uslijedili su mnogi odgovori, pa se tako oglasio i Lauri Markanen, reprezentativac Finske.

Finski košarkaš Mika Murinen (18) privukao je pažnju na minulom Evropskom prvenstvu. Međutim, očekivanja poslije mečeva u Letoniji znatno su pala, mladog igrača gotovo da nema na terenu u ekipi Partizana, a izjava trenera Đoana Penjaroje pojasnila je i zbog čega. Zbog odluke trenera, Finac "grije klupu", a zbog male minutaže košarkaša Parnog valjka oglasili su se mnogi koji poznaju Murinena, između ostalih i NBA zvijezda Lauri Markanen.

Mika Murinen prije dolaska u Partizan nije igrao profesionalnu košarku, a transfer u Beograd predstavljao je veliki korak u karijeri mladog igrača. Mada se, utisak je, mora priznati da sama prilika da iz prvog reda gleda evroligaške legende Murinenu nje pričinjavala zadovoljstvo. Ipak, njegov saigrač iz reprezentacije Lauri Markanen vjeruje da će Murinen izgraditi uspješnu karijeru.

"Mislim da je napravio ogroman pomak, stigao je od srednjoškolske košarke do Evrolige.To bi bilo teško za svakoga, naročito za nekog ko ima 18 godina. Nisam upućen u sve što se događalo, ali ako nastavi da radi, bez obzira na to šta bude radio, na kraju će sve shvatiti i uklopiće se", rekao je Lauri Markanen za "BasketNews".

"Znam da želi da ide na koledž u SAD, ali ne znam šta će tačno uraditi. Rekao bih da mu je mnogo značilo to što je u reprezentaciji dobio minute na Evropskom prvenstvu i samim tim vidio košarku na zaista visokom takmičarskom nivou, a zatim i dobio priliku da provede godinu ili više u Evroligi. Ne brinem se za njega. Svako se razvija u drugačije vrijeme. Mika ima atletske predispozicije da to iznese", vjeruje Murinen, koji je na ovaj način odgovorio Đoanu Penjaroji koji je u razgovoru za MONDO iznio mišljenje o Murinenu.

Trener Partizana je u nedavnom intervjuu za MONDO otkrio zbog čega nema Mike Murinena u timu. S obzirom na to da govorimo o momku koji je na Evropskom prvenstvu bio jedna od glavnih tema, a atraktivne poteze ne vidimo u Partizanu, jasno je da postoji problem. Uz to, Parni valjak je promijenio nekoliko trenera, a Murinen nije dobio zapaženu ulogu ni u timu Željka Obradovića, niti Mirka Ocokoljića, kao i sada Đoana Penjaroje. Zašto?

"Prvo želim da kažem da Mika ima potencijal da bude vrhunski igrač, ali to nije dovoljno. Nećeš postati igrač samo na osnovu 'hajlajtsa'. Mlad je igrač, individualno i fizički ima sjajne sposobnosti, može mnogo. Dolazi sa koledža, nije igrao profesionalnu košarku. Ne poznaje taj taktički nivo igre, što je normalno, jer je mlad i dolazi iz drugačije vrste košarke. Teško je igrati u Evroligi, imate igrače sa NBA iskustvom koji se nisu adaptirali. Potrebno je imati drugačiji mentalitet, da učite, da slušate, da pratite. Mislim da je to momak koji razmišlja samo o povratku u Ameriku i ja nisam ovdje da bih očekivao nešto od momka koji razmišlja o Americi. Moja želja je da Partizan igra dobro.To je njegova situacija, nešto iz dana u dan. Nije trenutno adekvatan da igra u ekipi kao što je naša. Tu su i očekivanja i ja sam prvi koji kaže da ima sve uslove da postane veliki igrač. Međutim, postoji deo košarke koji u ovom momentu on ne razume."

Na meču protiv Splita vidjeli smo momenat kada ulazi u igru, pravi seriju grešaka i izlazi iz igre. Penjaroja je savjetima pored klupe pokušao da mu ukaže na te greške, pa ga je vratio na teren.

"Nije tu stvar grešaka, mlad igrač mora da griješi, prihvatam to kod mladog igrača. Da bi naučio i napredovao mora da griješi. I njegovi saigrači prihvataju da je mlad, ali to se prihvata kada treniraš na 100 odsto i kada imaš mentalitet u kom želiš da učiš."

Kako Mika Murinen igra u Partizanu?

Tokom sezone 2025/26 Mika Murinen je odigrao svega šest utakmica za Partizan u Evroligi. Zaigrao je u mečevima četvrtog, petog i šestog kola, a zatim i u utakmicama 11, 12. i 13. runde. Ukupno je na tih šest mečeva proveo manje od 11 minuta na terenu.

Na debiju protiv Real Madrida promašio je jedini šut za tri poena, dok je u narednom meču bio polovičan sa linije penala i tada postigao jedini poen u Evroligi. Tokom svih šest utakmica nijednom nije pokušao šut za dva poena, nije zabilježio ni skok, asistenciju, ukradenu loptu ili blokadu. Na kontu mu je ostala jedna lična greška i dvije koje je iznudio.

Znatno bolju minutažu i učinak Murinen ima u ABA ligi. Na osam odigranih mečeva prosječno provodi 11,6 minuta na terenu, bilježi 4,3 poena, 2,9 skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu, sa prosječnim indeksom korisnosti 4,9.

