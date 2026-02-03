"Mika Murinen više neće igrati za Partizan": Finac zna šta je sljedeći korak u karijeri

Košarkaški klub Partizan više ne računa na Miku Murinena, finskog košarkaša koji je ljetos stigao u klub.

Finski košarkaš Mika Murinen stigao je u Partizan nakon impresivnog Evropskog prvenstva tokom kojeg se predstavio čitavoj košarkaškoj Evropi. Ipak, početak mandata u Beogradu nije uvjerio navijače da Finac zaslužuje veću minutažu - kod Željka Obradovića igrao je povremeno, a Đoan Penjaroja ga je sklonio iz tima nezadovoljan njegovim stavom.

U Finskoj je sada priča da Mika Murinen više nikada neće igrati za Partizan, što ne bi bilo veliko iznenađenje kada se ima u vidu šta nam je nedavno rekao Penjaroja. Španski trener je detalje o Murinenu otkrio u prvom velikom intervjuu od kako je stigao u srpsku košarku.

"Mika ima potencijal da bude vrhunski igrač, ali to nije dovoljno. Potrebno je imati drugačiji mentalitet, da učite, slušate, pratite. Mislim da razmišlja samo o povratku u Ameriku i ja nisam ovdje da bih očekivao nešto od momka koji razmišlja tako. Moja želja je da Partizan igra dobro. Nije trenutno adekvatan da igra u ekipi kao što je naša. Postoji dio košarke koji u ovom momentu on ne razumije… I njegovi saigrači prihvataju da je mlad, ali to se prihvata kada treniraš na 100 odsto i kada imaš mentalitet u kom želiš da učiš", rekao je Đoan Penjaroja u eksluzivnom intervjuu za MONDO.

Informacije o tome da Mika Murinen nije u planovima Partizana stigle su i do Finske. Košarkaški trener Kristijan Paloti smatra da bi avantura u Beogradu mogla loše da utiče na reputaciju Murinena, ali da za njega još nije kasno i da bi trebalo da promijeni sredinu kako bi dobio više prilika da igra.

"Izgleda da Mika više neće igrati tamo. Tako sam ja shvatio. Nadam se da griješim. Veoma jaka informacija", rekao je Kristijan Paloti za "Helsingin Sanomat" i dodao: "Ako stav ili fokus, nisu prisutni, onda čak i mlad igrač dobije loš fidbek. Što je više priča, to je veći rizik za njegovo mjesto na koledžu i NBA. Vidjećemo koliko će ga to mjesta na draftu koštati ako klubovi ne budu želeli da rizikuju sa njim. Moje iskustvo kaže da Mika nije loš tip, ali moraš da budeš oprezan kakvu sliku šalješ o sebi u bilo kom okruženju. Mnogo je primjera u istoriji NBA gde su karijere supertalentovanih momaka otišle u potpuno pogrešnom smjeru. I onda se od 25. do 28. godine pitaju gde je pošlo po zlu. U NBA nema mnogo strpljenja za tako nešto. Samo možemo da se nadamo da će se to promijeniti.“

Partizan je nakon Evropskgo prvenstva angažovao Miku Murinena, ali za sada se čini da je ta saradnja potpuni promašaj. Uprkos svemu, Paloti ne misli da je Murinen napravio grešku kada je došao u Partizan, iako je jasno da mu ni turbulentna sezona nije pomogla u prilagođavanju.

"Ima još do kraja sezone. Zašto ne bi potražio drugu sredinu gdje bi igrao? Možda bi ga koštalo finansijski, jer bi morao da pristane na ozbiljno smanjenje plate, ali zarađivaće mnogo para na univerzitetu sljedeće godine. Sada mu je važno da igra u mirnom okruženju i da dobije konstante minute", rekao je finski stručnjak za lokalni medij.

Kako Murinen igra za Partizan?

Tokom ove sezone, Mika Murinen je odigrao samo šest mečeva u Evroligi za Partizan. Nastupio je na utakmicama četvrtog, petog i šestog kola, a zatim je u nizu igrao na utakmicama 11, 12. i 13. runde. Na tih šest utakmica talentovani košarkaš iz Finske sakupio je ukupno manje od 11 minuta!

Na debiju protiv Real Madrida Mika Murinen je promašio svoj jedini šut za tri poena, a na sljedećem meču bio je polovičan sa linije penala i tada je postigao svoj jedini poen u Evroligi. Na šest mečeva nijednom nije uputio šut za dva poena ka košu rivala, a pored toga nema ni skok, asitenciju, ukradenu loptu, blokadu... Napravio je jednu i iznudio dvije lične greške na mečevima Evrolige.

Sa druge strane, Murinen je nešto veću ulogu imao u ABA ligi. Nastupio je na osam utakmica u dosadašnjem dijelu sezone, sa prosjekom od 11,6 minuta, 4,3 poena, 2,9 skokova, jedne asistencije i jedne ukradene lopte - za prosječan indeks korisnosti od 4,9.