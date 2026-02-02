Povratak koji pravi problem Partizanu: Panatinaikos dobija pojačanje za koje crno-bijeli nemaju rješenje

Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan biće spreman za meč protiv Partizana

Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Panatinaikos 27. kolu Evrolige u meču koji je na programu u četvrtak 20.30 sati u Beogradskoj areni. Nakon što ekipa Ergina Atamana prolazi kroz težak period i burne reakcije vlasnika kluba Dimitrisa Janakopulosa, postoji detalj koji bi mogao da bude slamka spasa za ovaj tim - to je povratak jednog od najboljih bekova u Evroligi Kendrika Nana.

MVP Evrolige posljednji meč odigrao je 8. januara, a sada se oporavio od povrede skočnog zgloba zbog koje je propustio četiri utakmice Evrolige. Iako neće moći da zaigra u srijedu protiv Real Madrida u Atini, očekuje se da će putovati sa timom u Beograd za susret sa Partizanom i njegov povratak predstavljaće značajno pojačanje za grčki tim.

Izlišno je govoriti koliko bi povratak Nana značio Panatinaikosu protiv Partizana, a uz to crno-bijeli igraju u poprilično oslabljenom sastavu pošto su u međuvremenu ostali bez nekoliko važnih igrača. Takođe, Nan je bio igrač koji je srušio Partizan u Atini, pošto je na tom meču ubacio 26 poena, imao je i sedam skokova i četiri asistencije, iz igre je šutirao 78 odsto, što je na kraju bilo dovoljno za indeks korisnosti 39. Nakon tog meča dobio je i priznanje MVP kola.

Ove sezone Nan u Evroligi prosječno bilježi 19,4 poena, 3,4 asistencije i tri skoka po meču. Panatinaikos trenutno ima skor 15-10 i osmi je na tabeli, ali ekipa prolazi kroz težak period. Posljednjih nedjelja učestalije su lošije partije šampiona Evrolige iz 2024, a samim tim poraslo je nezadovoljstvo trenera i uprave kluba.

Šta je rekao Dimitris Janakopulos?

Trener Ergin Ataman istakao je da nije zadovoljan zalaganjem igrača i nagovijestio moguće promjene, dok je predsjednik kluba Dimitris Janakopulos javno poručio da želi drugačiji pristup i odgovornost od svih - stručnog štaba, trenera i igrača. "Treneri, glavni treneri, asistenti trenera, svi... Nemate ideju gdje radite. Ovo je Panatinaikos, nadam se da ćete svi podnijeti ostavke, ako imate pristojnosti da se vratite u Atinu. I to zajedno sa svim igračima", rekao je Janakopulos.

"I neću da slušam ništa ni o kome, ni o kriminalnim organizacijama, ni o bilo čemu. Ne može budžet od 40 miliona da ide i da se gubi od Arisa. Dosta više, počnite da igrate košarku. Shvatite gdje ste", vikao je Grk.