logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki skandal u Izraelu: Navijači vrijeđali Atamana tokom cijele utakmice

Veliki skandal u Izraelu: Navijači vrijeđali Atamana tokom cijele utakmice

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Turski trener Ergin Ataman trpio je uvrede igrača tokom 40 minuta utakmice u Izraelu, a onda je eksplodirao na konferenciji za medije.

Ergin Ataman o uvredama navijača u Tel Avivu Izvor: Eurohoops/X/Printscreen

Trener Panatinaikosa Ergin Atamanudario je na Evroligu poslije poraza od Makabija u Tel Avivu sa 75:71. Turčin je bio bijesan jer su ga navijači vrijeđali tokom cijelog meča, a on je u svom stilu isprozivao čelnike lige i poručio im: "Ne možete da se poredite sa NBA".

Traži reakciju iz vrha elitnog košarkaškog takmičenja i nekoliko puta je spomenuo kako ovakvih nemilih scena nema u Americi.

"Upoređujemo NBA sa Evroligom. Zato smo mislili da je Evroliga najbolja liga na svijetu, u Evropi. Ali ovo nije košarka", rekao je Ataman poslije utakmice i nastavio:

"Ako izađete teren da radite svoj posao, a 10.000 ljudi počne da ulazi. Čekaju me na vratima naše svlačionice, a onda vas tokom cijele utakmice, 40 minuta, žestoko vrijeđaju, a niko ništa nije uradio. Ovo nije košarka. Ovo nije sport. Nikada nisam vidio takve stvari u NBA. Zato više neću porediti Evroligu sa NBA",  rekao je bijesni Ataman.

 Nije se tu zaustavio, još jednom je ponovio: "Pvo nije košarka. Ovo nije sport. Ja radim svoj posao. Ponosan sam što vodim svoj tim u plej-of, protiv Makabija, da odem na Fajnal for i da osvojim titulu."

"Ovdje sam da podnesem ovih 10.000, 15.000 ljudi koji viču cijelu utakmicu, ne samo jednu sekundu, jedan minut, dvije utakmice. I niko ništa ne želi da uradi, sudije, komesari, niko ništa ne radi. U redu, nastavite ovako, nastavite ovako."

Tokom konferencije za novinare, Ataman je takođe pomenuo da mu je neko rekao da se ne vraća u Izrael zbog političke situacije i tenzija koje vladaju između dvije zemlje. Još jednom je izjavio da je ovakvo ponašanje problem Evrolige i da se mora riješiti ako Evroliga želi da se poredi sa NBA.

"Evroliga mora nešto da uradi, jer kada se upoređuje sa NBA, ako bi se nešto slično dogodilo u NBA, da se igrači ili treneri vrijeđaju 40 minuta, to bi bio problem. Ovo je problem Evrolige. Došao sam ovdje i doći ću ponovo. Ništa me ne zanima", zaključio je Ataman.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ergin Ataman KK Panatinaikos Makabi Tel Aviv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC