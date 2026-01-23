Veliki skandal u Izraelu: Navijači vrijeđali Atamana tokom cijele utakmice

Turski trener Ergin Ataman trpio je uvrede igrača tokom 40 minuta utakmice u Izraelu, a onda je eksplodirao na konferenciji za medije.

Izvor: Eurohoops/X/Printscreen

Trener Panatinaikosa Ergin Atamanudario je na Evroligu poslije poraza od Makabija u Tel Avivu sa 75:71. Turčin je bio bijesan jer su ga navijači vrijeđali tokom cijelog meča, a on je u svom stilu isprozivao čelnike lige i poručio im: "Ne možete da se poredite sa NBA".

Traži reakciju iz vrha elitnog košarkaškog takmičenja i nekoliko puta je spomenuo kako ovakvih nemilih scena nema u Americi.

"Upoređujemo NBA sa Evroligom. Zato smo mislili da je Evroliga najbolja liga na svijetu, u Evropi. Ali ovo nije košarka", rekao je Ataman poslije utakmice i nastavio:

"Ako izađete teren da radite svoj posao, a 10.000 ljudi počne da ulazi. Čekaju me na vratima naše svlačionice, a onda vas tokom cijele utakmice, 40 minuta, žestoko vrijeđaju, a niko ništa nije uradio. Ovo nije košarka. Ovo nije sport. Nikada nisam vidio takve stvari u NBA. Zato više neću porediti Evroligu sa NBA", rekao je bijesni Ataman.

Nije se tu zaustavio, još jednom je ponovio: "Pvo nije košarka. Ovo nije sport. Ja radim svoj posao. Ponosan sam što vodim svoj tim u plej-of, protiv Makabija, da odem na Fajnal for i da osvojim titulu."

"Ovdje sam da podnesem ovih 10.000, 15.000 ljudi koji viču cijelu utakmicu, ne samo jednu sekundu, jedan minut, dvije utakmice. I niko ništa ne želi da uradi, sudije, komesari, niko ništa ne radi. U redu, nastavite ovako, nastavite ovako."

Tokom konferencije za novinare, Ataman je takođe pomenuo da mu je neko rekao da se ne vraća u Izrael zbog političke situacije i tenzija koje vladaju između dvije zemlje. Još jednom je izjavio da je ovakvo ponašanje problem Evrolige i da se mora riješiti ako Evroliga želi da se poredi sa NBA.

"Evroliga mora nešto da uradi, jer kada se upoređuje sa NBA, ako bi se nešto slično dogodilo u NBA, da se igrači ili treneri vrijeđaju 40 minuta, to bi bio problem. Ovo je problem Evrolige. Došao sam ovdje i doći ću ponovo. Ništa me ne zanima", zaključio je Ataman.