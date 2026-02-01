Janakopulosu pukao film, traži ostavku Atamana i ekipe: "Ne može ovako za budžet od 40 miliona, znate gdje ste?"

Gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos izgubio strpljenje i traži ostavke svih u ekipi - trenera Ergina Atamana, članova stručnog štaba i igrača.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos traži ostavku trenera Ergina Atamana i svih igrača. Bijesan zbog poraza u meču protiv Arisa u grčkom prvenstvu (95:102), na društvenim mrežama objasnio je video snimak svog bijesnog govora.

"Treneri, glavni treneri, asistenti trenera, svi... Nemate ideju gdje radite. Ovo je Panatinaikos, nadam se da ćete svi podnijeti ostavke, ako imate pristojnosti da se vratite u Atinu. I to zajedno sa svim igračima", rekao je on.

Na grčkom jeziku je dodao da ne želi da sluša opravdanja, uz podsjećanje na to da je budžet Panatinaikosa za ovu sezonu ogroman.

"I neću da slušam ništa ni o kome, ni o kriminalnim organizacijama, ni o bilo čemu. Ne može budžet od 40 miliona da ide i da se gubi od Arisa. Dosta više, počnite da igrate košarku. Shvatite gdje ste", vikao je Grk.

Kako stoji Panatinaikos?

Panatinaikos u grčkom prvenstvu ima skor 14-2 i na tabeli je drugi, iza perfektnog lidera Olimpijakosa (16-0). U Evroligi PAO takođe ne igra prema očekivanjima i poslije teško ostvarene pobjede protiv ASVEL-a u petak zauzima osmo mjesto, sa skorom 15-10, koji imaju i Monako i Zvezda.

Janakopulos je podigao temperaturu u klubu do maksimuma uoči "duple" evroligašku nedjelje, u kojoj će PAO igrati protiv Real Madrida u Atini u utorak, 3. februara, a poslije toga protiv Partizana u Beogradu, u četvrtak 5. februara.

Podsjetimo, Ergin Ataman trener je Panatinaikosa od ljeta 2023. godine. U svojoj prvoj sezoni donio je sa ekipom titulu prvaka Evrope u halu "OAKA", a prošle godine je na Fajnal-foru doživio poraz u polufinalu protiv Fenerbahčea, 76:82.