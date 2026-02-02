logo
Trener Makabija najavio borbu od prvog minuta: Kataš pred Partizan ima nekoliko problema

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Trener Makabija Oded Kataš iznio je utiske pred meč protiv ekipe Partizana

Oded Kataš najavio utakmicu s Parizianom Izvor: MN PRESS

Partizan gostuje Makabiju u 26. kolu Evrolige u meču koji počinje u 20.05 sati u utorak. Ekipa koju vodi Oded Kataš prolazila je kroz razne probleme u istom periodu u kojem je i Partizan imao nedaće, ali čini se da se tim iz Izraela polako izdigao i trenutno se nalazi na 14. mjestu elitnog takmičenja.

Makabi, kao i Partizan, ima problem sa povredama. Prema tome, moguće je da Kataš neće moći da računa i na neke važne igrače kao što su na primjer Loni Voker, Zek Henkins ili Džon Dibartolomeo. I pored tegoba koje tim ima, Kataš je izričit u zadatku svog tima: "Moraćemo da prevaziđemo te prepreke. Biće nam potreba podrška navijača, njihova energija", rekao je trener Makabija.

Kad je u pitanju Partizan - ekipa Đoana Penjaroje odigrala je nekoliko dobrih mečeva u Evroligi, a to je spomenuo i trener Makabija. "Odigrali su dvije veoma dobre utakmice nedavno, a to je i ekipa koja vrijedi mnogo više u odnosu na rezultate na tabeli. Nema lakih utakmica u Evroligi. Povratak kući nam je bio dobra stvar, ali idemo meč po meč i vidjećemo kako će se to razviti."

Jasno je da susret protiv Partizana neće biti lak. "Svaki meč je težak, Partizan je možda prošao kroz svašta ove sezone, imaju talenat i mnogi igrači mogu napadački da vas oštete. Moramo da shvatimo ovaj meč ozbiljno, s pravom energijom i intenzitetom", rekao je trener Makabija Oded Kataš.

Partizan će u ovom susretu morati da pokaže inat i vrati Makabiju za i te kako bolan poraz krajem decembra, kad je ovaj tim u "Partizanovoj kući" slavio ogromnom razlikom 112:87. 

Tagovi

KK Partizan Makabi Tel Aviv Evroliga Oded Kataš

