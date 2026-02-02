"Nije bitno s kim igramo, nego kakvi smo mi": Aleksej i Aleksa znaju kakav Partizan žele da vide

Aleksej Radanov i Aleksa Pokuševski obratili su se pred meč Partizana i Makabija u Tel Avivu (utorak, 20.05).

Pred Partizanom je novo "duplo kolo" Evrolige - prvo u utorak gostuje Makabiju u Tel Avivu, a zatim u četvrtak dolazi "ranjeni" Panatinaikos. Jasno je koliko su to teške i izazovne utakmice za crno-bijele, ali evidentno je da u posljednje vrijeme vlada bolja hemija u ekipi i to potvrđuju i Aleksej Pokuševski i Aleksa Radanov.

"Nije bitno s kim igramo nego naše zalaganje na terenu, na obe strane terena. Oni su jako talentovani i treba da bude fokus u odbrani, da pobijedimo ne samo Makabi nego i svaku sljedeću utakmicu", rekao je Radanov.

Aleksa Radanov

Prema njegovim riječima očekuje da napreduje iz treninga u trening, kao i da u ovom trenutku ne razmišlja previše o tome koliko će minuta provesti na terenu, nego da svaki sekund iskoristi maksimalno kako bi se "uveo" u pravi ritam kao što je to bilo i na debiju u ABA ligi.

"Nismo puno pričali, malo pred utakmicu, rekao mi je šta očekuje od mene. To što nisam potpuno spreman sam pokušao da nadomjestim i trudiću se da ispunjavam maksimalno njegove zahtjeve", rekao je Radanov medijima pred meč s Makabijem.

Poslušajte i izjavu Alekseja Pokuševskog koji je rekao da je sada sto odsto zdrav i spreman da pomogne ekipi.

Aleksej Pokuševski

Podsjetimo, Partizan je trenutno na skoru 8-17 u Evroligi s malim šansama da prođe u deset najboljih.