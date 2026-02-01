logo
"Ja to ne mogu da kontolišem": Vraća li Partizan odbjeglog sina na ljeto?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Sjajni centar Dušan Miletić oglasio se o potencijalnom povratku u Humsku.

Da li će Partizan vratiti Dušana Miletića Izvor: VM/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Partizana nastavili su pobjednički niz u ABA ligi pobjedom protiv Kluža, a u centru pažnje našao se nekadašnji igrač crno-bijelih Dušan Miletić. Već neko vrijeme se govori o njegovom povratku u Humsku, a plan uprave je da stvori jaču bazu domaćih igrača i sjajni centar se uklapa u tu viziju.

Nedavno je stigao Aleksa Radanov, a Miletić je progovorio o svom trenutnom statusu i interesovanju Partizana čiji je član bio od 2019. do 2022. godine. Nije uspio da se izbori za šansu kod Željka Obradovića, a trenutno je fokusiran samo na obaveze u Klužu gdje je jedan od glavnih igrača.

"Ja to ne mogu da kontrolišem. Igrač sam Kluža, fokusiran sam da završim sezonu zdrav i da vidim šta je najbolje za mene tokom ljeta", kaže centar koji je jedan od najboljih ove sezone u ABA ligi sa prosekom od 13,9 poena, 7,9 skokova i 2,1 asistencijom.

Dušan Miletić
Izvor: MN PRESS

Miletić ne krije da je zadovoljan ulogom i uslovima u rumunskom klubu koji se od ove sezone takmiči u ABA ligi. "Sjajno je, imamo sjajne navijače. Uvijek nas prate, sjajna su podrška. Marketing koji radi je neverovatan, Kluž je veoma zdrava košarkaška sredina", zaključio je Miletić.

Osim Dušana Miletića, spominje se i dolazak Nikole Tanaskovića na ljeto, ali do tada će crno-bijeli morati da se oslone na raspoložive snage. Biće zanimljivo vidjeti sa kojim sastavom će nastupati u Kupu Radivoja Koraća gdje postoji pravilo o četvorici stranaca.

Tagovi

KK Partizan Dušan Miletić ABA liga

