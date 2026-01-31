Šta za Partizan znači dolazak Alekse Radanova? Na debiju dao prve odgovore i najavio važnu ulogu

Aleksa Radanov postao je novi igrač Partizana i već na debiju je pokazao da će dati maksimum za crno-bijele.

Partizan je pobijedio u ABA ligi, možda i važnije od toga - Aleksa Radanov je debitovao za ekipu i već je u prvom meču dobio popriličnu minutažu. Partizan je u 17. kolu regionalnog takmičenja savladao Kluž, ekipu iz Rumunije koja je dobrano namučila tim Đoana Penjaroje, ali čini se da su crno-bijeli na dobrom putu, naročito jer broj srpskih igrača polako raste u timu.

Vječita polemika - domaći ili strani igrači? Razmišljanja su razna, argumenti takođe. Međutim, kad je u pitanju Partizan borbenost na terenu se u velikoj meti pripisuje srpskim igračima, a debitantskim nastupom Alekse Radanova to smo mogli i da potvrdimo. Novi igrač Partizana je tek prije nekoliko dana postao košarkaš crno-bijelih, a već sada španski trener želi da ga što prije priključi timu.

Tako je Radanov u debitantskom meču i za 17 minuta i 29 sekundi postigao četiri poena. Ubacio je jednu trojku, u šutu za dva nije bio precizan iz dva pokušaja, dok je sa linije penala zabilježio polovičan učinak. Na kraju, imao je i dva skoka - jedan u napadu i jedan u dobrani, a susret je završio i sa tri asistencije, ali i dvije izgubljene lopte. Imao je i jednu blokadu, pa kada sve saberemo i oduzmemo, za njim je ekipa na terenu imala pozitivan skor, a indeks korisnosti iznosio je pet.

Šta je Aleksa Radanov donio Partizanu?

Jasno je da je dolazak bivšeg igrača FMP-a i Crvene zvezde iznuđeno rješenje za Partizan. Crno-bijeli gotovo su ostali bez igrača - kapiten Vanja Marinković je okončao sezonu, povratak Karlika Džounsa i Šejka Miltona i dalje stoji u vazduhu, a na terenu duže vremena nema i Dvejna Vašingtona. Uz to, Mario Nakić je posljednju utakmicu odigrao 19. juna 2025, te je jasno da je crno-bijelima "gorelo pod nogama".

S druge strane, u tim je stigao srpski igrač - krv koja je nedostajala Partizanu. Borbenost koju je Arijan Lakić pokazao na terenu, u određenim momentima i Vanja Marinković i Aleksej Pokuševski, dovoljno govori da domaći igrači osjećaju teret grba koji nose. Čini se da je isti utisak imao i Radanov na prvom meču, iako poenterski nije bio sjajan, borio se za lopte, spremno je čekao ispod koša i zasigurno pokazao da navijači od njega mogu da očekuju "krv i znoj".

Uz to, dolazak Radanova mnogo će značiti Partizanu u nedjeljama koje stižu. Osim što je pred Partizanom duplo kolo Evrolige u kojem ga čekaju Makabi i Panatinaikos, crno-bijeli će od 18. do 21. februara igrati na Kupu Radivoja Koraća, gdje je dobro poznato ograničenje stranih igrača. Prema tome, Aleksa je jedan od momaka koji bi mogli da budu prevaga za crno-bijele, naročito ako znamo da Partizan već ne može da računa na Marinkovića i Nakića, dok je Pokuševski u proteklom periodu imao problem sa povredama.

Možda budemo imali priliku da gledamo ponovljenu završnicu Košarkaške lige Srbije u kojoj su "Partizanove bebe" donijele trofej crno-bijelima. Nema sumnje da će Penjaroja u tim morati da dovede i nešto mlađe igrače, kao što su Uroš Mijailović koji sjajno koristi minute u Partizanu, mnogo bolje i od Mitra Bošnjakovića i Mike Murinena - koji su stariji od njega. Potom će se u timu vjerovatno naći i Uroš Danilović, ali i Đorđe Šekularac, a nešto manje iskusni košarkaši pored sebe će imati Aleksu Radanova, koji je možda baš u Partizanu pronašao mirnu luku.

Uzgred, Radanov je zadužio i dres sa brojem 13. Broj koji navijačima u Humskoj posebno znači, jer ga je u karijeri nosio Bogdan Bogdanović, o čijem povratku Grobari i dalje sanjaju. A ko zna - možda će mu ova simbolika donijeti i slavne dane u Parnom valjku.

Šta je Đoan Penjaroja rekao o Radanovu?

Trener Partizana Đoan Penjaroja poslije pobjede nad ekipom Kluža govorio je i o novom pojačanju u klubu. Otkrio je Španac da Radanov nije imao priliku da uradi nijedan trening sa ekipom, ali i pored toga pokazao je profesionalizam na terenu i odigrao vrlo dobar meč.

"Ovo mu je prva utakmica i nije imao treninge sa timom. Mislim da je iskusni igrač i da je u ovom meču pokazao da nam može pomoći u narednoj nedjelji kao važan igrač. Može da igra na jednoj, dvije ili tri pozicije i odigrao je dobar meč, posebno imajući u vidu da do sada nije trenirao sa nama", rekao je Penjaroja o novajliji u timu.

