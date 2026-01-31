"Navijam za klub za koji igram": Aleksa Radanov stavio tačku na priče o Crvenoj zvezdi i Partizanu

Novo pojačanje Partizana Aleksa Radanov debitovao je za crno-bijele, a poslije meča otkrio je utiske po dolasku u Humsku

Srpski reprezentativac Aleksa Radanov pojačao je redove Partizana, pomalo neočekivano, ali čini se da se u tim Đoana Penjaroje uklopio i bez treninga. Novi igrač kluba iz Humske je već debitovao za Parni valjak, u meču u kojem je ubacio četiri poena protiv Kluža, a poslije nove pobjede Partizana u ABA ligi iznio je utiske o sredini u koju je stigao.

"Znam kakva je reakcija javnosti, s obzirom na to da sam igrao u Crvenoj zvezdi. O tome sada ne bih previše govorio, biće prilike. U Zvezdi sam bio dugo, tamo sam ponikao, ali nisam imao pravi kontinuitet igranja. Nije da sam dobio veliku šansu, pa da se sada priča kako sam, kako ljudi kažu, 'izdao' Zvezdu. O svemu tome ćemo pričati detaljnije i objasniti kako stvari zaista stoje. Nemam nikakvu grižu savjesti zbog dolaska ovdje", rekao je Radanov poslije meča.

Poznat je kao Zvezdino dijete. "Proveo sam sedam, osam godina tamo, uključujući i pozajmice ekipi FMP. Jednostavno, nisam možda dobio pravu šansu tamo. Trudio sam se maksimalno. Borio sam se za taj tim svom snagom i naravno da sam želeo tamo da zaigram jer sam tu ponikao. Nije se stvorila ta šansa i ne vidim nijedan razlog zašto ne bih nastupao za Partizan. Zbog moje karijere i svega. Takva šansa se ne odbija i to je to", dodalo je novo pojačanje Partizana.

Ostaje pitanje za koga navija Aleksa Radanov? "To vjerovatno neki znaju, ali ne volim da pričam o tim stvarima. Navijam za klub za koji igram. S obzirom da znamo kakva je situacija u Srbiji i kakav je naš mentalitet povodom toga, kada igraš u inostranstvu četiri godine, počneš drugačije da razmišljaš."

"Vidiš neke druge stvari i potpuno se fokusiraš na posao. Razumijem da je to kod nas strast. To poštujem – odrastao sam ovdje i sve razumijem. Ponikao sam u Zvezdi i želio sam tamo da odigram u prvom timu što više sezona. To se nije desilo. Sada da pričam da li sam navijač Partizana ili Zvezde odmalena… Neki ljudi to znaju, nema šta. Moji burazeri su navijali za Partizan, tako da se nasljeđuje. Ja sam započeo karijeru u ekipi FMP, a Zvezda je došla meni. Tad kad su se spojili FMP i Zvezda, ja sam sticajem okolnosti bio tu", rekao je reprezentativac Srbije.

