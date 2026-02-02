logo
Ostoja Mijailović dolazi na utakmicu Partizana: Otkriveni su svi detalji

Ostoja Mijailović dolazi na utakmicu Partizana: Otkriveni su svi detalji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ostoja Mijailović biće na utakmici Partizana i Makabija u Tel Avivu i prije meča će doći do razmjene poklona sa izraelskim klubom.

Ostoja Mijailović dolazi na meč Makabija i Partizana Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ostoja Mijailović dolazi na utakmicu Partizana. Biće gost na meču protiv Makabija u Tel Avivu koji se igra 3. februara (20.05h). Tamo će doći do razmjene poklona između dva kluba i poruke zahvalnosti zbog svega što se dešavalo u bliskoj prošlosti, nezvanično je potvrđeno za MONDO.

Izraelski klub bio je domaćin u Beogradu zbog sukoba u Gazi i igrao je svoje mečeve u hali "Pionir" i na ovaj način žele da se zahvale srpskom klubu na gostoprimstvu i svemu. Zato će pred sam početak utakmice biti održana kraća ceremonija, uz razmjenu poklona i znak zahvalnosti za pomoć.

Ostoja Mijailović nije se pojavljivao na utakmicama Partizana poslije odlaska Željka Obradovića i već neko vrijeme su dvije strane u "klinču".

Šta je Penjaroja rekao o Makabiju?

Pogledajte

04:47
Đoan Penjaroja
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Kada je u pitanju sama utakmica sa Makabijem, trener Đoan Penjaroja je iznio svoja očekivanja.

"Makabi igra dosta dobro, posebno kod kuće u posljednjih nekoliko godina. Mislim da su dobili svaki meč u Tel Avivu. Igraju sa dosta energije, samopouzdanja. Moramo da igramo solidan meč u svim momentima, da se takmičimo svih 40 minuta. Imaju u napadu momente kada dolaze do lakih poena, imaju talentovane igrače, moramo da kontrolišemo te momente sa i da ne dozvolimo da napravimo serije", rekao je Penjaroja i dodao da ekipa igra bolje i pored problema sa povredama.

Tagovi

Ostoja Mijailović KK Partizan Makabi Tel Aviv

