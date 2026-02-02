Ostoja Mijailović biće na utakmici Partizana i Makabija u Tel Avivu i prije meča će doći do razmjene poklona sa izraelskim klubom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ostoja Mijailović dolazi na utakmicu Partizana. Biće gost na meču protiv Makabija u Tel Avivu koji se igra 3. februara (20.05h). Tamo će doći do razmjene poklona između dva kluba i poruke zahvalnosti zbog svega što se dešavalo u bliskoj prošlosti, nezvanično je potvrđeno za MONDO.

Izraelski klub bio je domaćin u Beogradu zbog sukoba u Gazi i igrao je svoje mečeve u hali "Pionir" i na ovaj način žele da se zahvale srpskom klubu na gostoprimstvu i svemu. Zato će pred sam početak utakmice biti održana kraća ceremonija, uz razmjenu poklona i znak zahvalnosti za pomoć.

Vidi opis Ostoja Mijailović dolazi na utakmicu Partizana: Otkriveni su svi detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Ostoja Mijailović nije se pojavljivao na utakmicama Partizana poslije odlaska Željka Obradovića i već neko vrijeme su dvije strane u "klinču".

Šta je Penjaroja rekao o Makabiju?

Pogledajte 04:47 Đoan Penjaroja Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Kada je u pitanju sama utakmica sa Makabijem, trener Đoan Penjaroja je iznio svoja očekivanja.

"Makabi igra dosta dobro, posebno kod kuće u posljednjih nekoliko godina. Mislim da su dobili svaki meč u Tel Avivu. Igraju sa dosta energije, samopouzdanja. Moramo da igramo solidan meč u svim momentima, da se takmičimo svih 40 minuta. Imaju u napadu momente kada dolaze do lakih poena, imaju talentovane igrače, moramo da kontrolišemo te momente sa i da ne dozvolimo da napravimo serije", rekao je Penjaroja i dodao da ekipa igra bolje i pored problema sa povredama.