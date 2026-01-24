Mijailović najavio povratak domaćih igrača: Otkrivena tajna - evo koga Partizan dovodi u klub

Partizan će u tim dovesti dvojicu Srba - Nikolu Tanaskovića i Dušana Miletića

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o srpskim pojačanjima u "parnom valjku" i tom prilikom otkrio je da su dva potpisa "osigurana". Međutim, nije precizirao imena, ali pojavila se informacija da je riječ o Nikoli Tanaskoviću iz ekipe Budućnosti i centru Kluža Dušanu Miletiću. Obojica igrača su djeca Partizana, te bi zaista bilo lijepo vidjeti ih i u evroligaškim ulogama u dobro poznatim bojama.

Mnogo se govori o tome da je srpskim klubovima neophodno više domaćih igrača - što zbog mentaliteta ekipe, što zbog budućnosti srpske košarke. Glasno se mašta o povratku Bogdana Bogdanovića u tim, govorilo se i o dolasku Vladimira Lučića, Nikole Milutinova, a neostvarena želja ostao je Mario Hezonja. Međutim, pored Vanje Marinkovića koji se prije dvije sezone vratio u ekipu, sada je predsjednik Partizana otkrio da je na pomolu dolazak još dvojice Partizanovih beba.

"Sistem ne može da funkcioniše ako sve zavisi od jednog čovjeka. Po završetku sezone moramo dati maksimum kako bismo doveli kvalitetne domaće igrače. Već smo potpisali dva ugovora sa domaćim košarkašima, ali njihova imena zasad neću otkrivati. Neophodno je da vratimo neke naše igrače u ekipu, jer Partizan ne može da ima 11 stranaca. Klub mora da ima najmanje 50 odsto domaćih igrača - to je važno za identitet Partizana, jer nije prirodno da tim čine gotovo isključivo stranci. Radimo na tome, sistem će biti maksimalno rekonstruisan i svjesni smo da će cene karata biti niže.", rekao je u razgovoru na SOS kanalu.

"Prošle godine sam, u dogovoru sa trenerom, ponudio Vasi Miciću ugovor na tri sezone vrijedan 10.000.000 evra. Htio sam stabilnog domaćeg igrača, najboljeg domaćeg igrača koji bi bio stub tima. Pokušali smo sa Mirotićem, nismo uspjeli. Pokušavali smo sa Lučićem nekoliko puta, bez uspjeha. Pokušali smo svi zajedno i sa Milutinovim, ali nismo uspjeli. Sada ponovo pokušavamo da riješimo to pitanje", dodao je.

Pošto Mijailović nije želio da precizira imena, Mocarst sport saznao je da je riječ o Nikoli Tanaskoviću i Dušanu Miletiću. Riječ je o igračima koji su košarkaškoj javnosti dobro poznati, a onima koji ne prate detaljno ovaj sport, možda je dovoljno reći kvalifikacioni prozori reprezentacije Srbije. I Miletić i Tanasković pažnju su privukli u novembru kad im je selektor Orlova Dušan Miletić dao priliku da pokažu talenat.

Tanaksović je u oba meča bio lider na terenu, u prvom susretu protiv Švajcarske ubacio je 16 poena i imao je šest skokova za 31 minut, dok je u meču protiv Bosne i Hercegovine bio heroj pobjede Srbije. Za 28 minuta ubacio je 24 poena i imao je osam skokova, a procenat šuta iznosio je 64 odsto, pošto je bio gotovo izvrstan ispod koša komšija.

Dušan Miletić nije imao mnogo prilika, zaigrao je protiv Švajcarske i na terenu proveo pet minuta i zabilježio jedan promašaj, ali možemo se prisjetiti i njegovih ranijih mečeva u dresu Srbije. Igrao je Miletić i protiv Gruzije prije godinu dana, ali i protiv Danske, te polako gradi ulogu stalnog reprezentativca.

Kad su Miletić i Tanasković igrali u Partizanu?

Dušan Miletić rođen je u Kosovskoj Mitrović, a u Partizan je stigao 2019, ali je uglavnom bio na pozajmici u ekipi Borca iz Čačka. U crno-bijelom dresu zvanično je bio do 2022, a onda je karijeru počeo da gradi na strani. Posebno se istakao u sezoni 2023/24, kad je igrao za Slask iz Turske i u Evrokupu prosječno bilježio skoro 15 poena, 6,8 skokova i po 1,8 asistencija i blokada, što je vrlo dobar učinak za nivo takmičenja u kojem je igrao.

Njegove parije prepoznao je Spartak iz Subotice koji ga je naredne sezone doveo u tim, kao veliko pojačanje za debitanta ABA lige. Trenutnu sezonu provodi u Klužu i bilježi skoro 13 poena, 8,1 skok, 2,5 asistencija i 1,1 blokadu po meču za 22 minuta na parketu.

Kad je u pitanju Nikola Tanasković on je igrač Partizana bio od 2015. do 2019, dok je u međuvremenu bio igrač Igokee, Spartaka, Mladosti iz Zemuna i OKK Beograda, na pozajmici. Od 2023. karijeru gradi u Budućnosti u kojoj igra sjajno i bilježi 11,2 poena, 4,7 skokova i 1,1 asistenciju po meču u regionalnom takmičenju, dok je njegov učinak u Evrokupu nešto bolji. Ubacuje skoro 13 poena i ima 5,3 uhvaćenih lopti za 23,3 minuta na terenu.

U meču protiv Hapoela, lidera Evrolige, upravo su domaći igrači bili ti koji su preokrenuli meč - Vanja Marinković i Arijan Lakić.