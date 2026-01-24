"Nadam se da je Penjaroji sada jasno ko mora da igra": Berić bljuje vatru na sudije poslije preokreta Partizana

Poslije velikog preokreta Partizana protiv Hapoela Mića Berić je istakao da trener Đoan Penjaroja mora da shvati ko mora da igra i kako mora ekipa da igra u nastavku sezone.

Partizan je napravio istorijski preokret i pobijedio Hapoel poslije produžetka u Minhenu (104:101). Nije tako izgledalo kada je početkom drugog poluvremena na semaforu stajalo 64:37 za izraelski tim. U tom momentu je trener Đoan Penjaroja napravio nekoliko izmjena, uveo je Arijana Lakića umjesto Sterlinga Brauna, poslao novajliju Tonjea Džekirija na parket i oni su započeli povratak. O svemu tome pričao je Mića Berić.

"Istorijska pobjeda, kao što smo svjedoci negativnih rekorda Partizana i svih poraza, sada smo svjedoci istorijskog povratka. Čini mi se prije dvije-tri sezone da je Žalgiris sa Trinkijerijem nadoknadio 27 poena minusa. Sada ćemo imati taj pozitivni istorijski rezultat. Svaka čast, napokon da se poslije dugog perioda osjetim ponosno kao navijač Partizana gledajući preokret, borbu i želju. Ta borba i želja bila je od tog trenutka. Volio bih da upoznam osobu koja je rekla da može da se vrati od tih 27 razlike. Svima je u glavi, kao i meni bila situacija iz Kaunasa, da će se pričati o nekom debaklu i pričom o tome. Nemam više snage da pričam o negativnim stvarima", počeo je Berić analizu za "Novu".

Nastavio je svoje izlaganje o detaljima koji su promijenili tok meča.

"Malo po malo, ta promjena, izlazak Brauna, igrači koji su željeli da žrtvuju sebe, faulove za odbranu. Partizanu je dalo šansu to što se treća četvrtina završila sa 11 poena zaostatka. Dva puta je bila šansa sa nekim olako prokockanih napada, promašene trojke Osetkovskog i Kalatesa. Kada je Malkolm dao trojku, bio je tajm-aut, mislio sam da je tada gotovo. Ovo je nevjerovatna završnica, kapa dole. Ponosno se osjećam, bez obzira što ova pobjeda neće značiti nešto u konačnom zbiru i da postoje samo matematičke šanse za plej-in. Ovo je kao Mont Everest za Partizan. Mora da se razmišlja i da će ova Evroliga da se završi i da misli moraju da se usresrede na druga takmičenja, tu je i Kup. Da mi je neko rekao da će Partizan imati dvije pobjede u Minhenu, malo ko bi vjerovao. Nevjerovatno stvarno, mnogo će se pričati o ovom meču. Prije svega Lakić koji je unio tu ogromnu agresivnost i napadačku kreativnost i preciznost. Vanja koji je od izgubljenog igrača, kada se mučio, dao je četiri trojke, njegova trojka obezbijedila je produžetak, tu je i Pejn. Veliko srce stvarno, ima mnogo heroja. I da je izgubio, kada se bacaš i boriš, nijedan navijač neće biti nezadovoljan. Sa te strane svaka čast, mora sada da se pohvale svi ti igrači. Moraš da ih kudiš kada pokažu onakvo lice protiv Žalgirisa i Olimpijakosa, sada moraš da ih pohvališ."

"Sudije treba da bude sramota"

Bio je Berić bijesan zbog pojedinih odluka sudija, posebno u samoj završnici kada je bilo nekih spornih odluka. Arbitri su bili Karlos Peruđa (Španija), Rain Perandi (Estonija) i Kristaps Konstantinovs (Letonija).

"Sada ću reći i o sudijama, nebitni su, ali ovo je sramotno suđenje. Sramotna odluka španskog arbitra i ove dvojice. Ukrao je sekund i po do dva, kada je sudio silaznu putanju koja se golim okom viđena da nije. Ne da ti šansu da nekim šutom pobijediš. Sve odluke bile su perfidne. Baš sramotno suđenja. Nebitni su, ali moram da ih spomenem. Da mi bude lakše."

"Nadam se da je Penjaroji jasno ko mora da igra"

"Nadam se da je Penjaroji jasno ko mora da igra"

Legendarni košarkaš Partizana vjeruje da je ovaj meč bio pravi pokazatelj za trenera Penjaroju kada je u pitanju minutaža i sastav tima.

"Drugačije ne može, svima je jasno da odbrana diktira napad. Znamo da postoji više kvalitetnih napadača, sa boljim šutom i sve to. Ne znači da će Braun imati veliku minutažu, ako se ne trudi u odbrani. Finiširao je na kraju kao najbolji napadač Partizana, pogađao je u završnici, bio je meč viner na kraju. Potreban ti je u završnici. Ali, da se sjetimo da je on otišao na klupu kada je bilo '-27'. Ako ne želiš da se boriš, da igraš odbranu, ne zaslužuješ da budeš na parketu i to mora da bude pravilo. Bilo da je on ili Vašington. Dobili smo Lakića u napadu, dao je dvije trojke, treba da uzima i više šuteva. Evo Vanja, nadam se da nije ozbiljnije povrijeđen, nije lijepo izgledalo, posebno kada je pokazao rukom. Molimo se da nije ništa ozbiljno. Znamo koliko je loše igrao, kritikovao sam ga i ja, sa razlogom. Nije ličio na sebe. Iz dobre odbrane je počeo da vjeruje svom šutu", rekao je Berić koji u momentu analize nije znao da je kapiten Marinković pokidao Ahilovu tetivu i da ga čeka duga pauza...

Nada se Miroslav da će Lakić da ima veću minutažu u nastavku sezone.

"Znači Partizanu kada pomognu domaći igrači, Vanja i Arijan su izvukli ovaj meč. Mora to da bude pravilo od sada, nadam se da je i Penjaroji jasno. Da moraju ovako da se bore, kao u drugom poluvremenu. U prvom su se svi predali kada je loše krenulo. Ovo će ući u almanahe, kao što su ušli nekoliko puta negativni rekordi. Ovo je apsolutno najveći povratak u sezoni."

"Zašto da se ne pobijedi Armani?"

U narednom kolu Evrolige Partizan ide u Milano gdje će gostovati ekipi Armanija.

"Zašto da ne ide na pobjedu? U ovakvom stanju je kadar da može da razmišlja o trijumfu. Oni su u ozbiljnom padu poslije poraza od Zvezde. Taktički su nezrela ekipa, napadački su dobri, ali su odbrambeno taktički loši. Moraju da se napadaju njihove slabe strane. Da ne analiziramo detalje sada, vjerujem da može da se napadne Armani i pobjeda. Njima će to možda biti jedna od posljednjih šansi za plej-in. Bez obzira na sve, Partizan mora da razmišlja o sebi, da se bori do posljednje utakmice, dokle god postoji matematička šansa. Iz krize se izlazi pobjedama, bila bi to treća u nizu. Zaslužili su da malo uživamo u ovim uzastopnim pobjedama, nije ih bilo mnogo posljednjih godina. Sjajno, pozitivno, kao što i zaslužuju. Puno srce, osim onim navijačima koji su možda razbili televizore i pobjegli od kuće na 27 razlike. U suštini srca navijača su prepuna bez obzira što znamo da su šanse za doigravanje samo teoretske. Ovo je put da se izađe iz krize, ali put gledajući i preostala takmičenja i borbu za trofeje. Možda ne bi bilo loše da se ostane u Minhenu, da se veže još 14 pobjeda za prolaz. Šalu na stranu, da ne budemo samo smrknuti. Čestitke, osjećam se ponosno, dobio se najbolji tim Evrolige i to na ovakav način, povratak iz preozbiljnog minusa. Čestitam svima, čestitam i Penjaroji", zaključio je Berić.