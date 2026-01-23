logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan imao šut za pobjedu, a kapiten se samo srušio: Čim je Vanja Marinković pao nastao je muk

Partizan imao šut za pobjedu, a kapiten se samo srušio: Čim je Vanja Marinković pao nastao je muk

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kapiten Partizana doživio veoma bolnu povredu u meču protiv Hapoela.

Povreda Vanje Marinkovića na utakmici Partizan Hapoel Izvor: TV Arena sport/screenshot

Katastrofalna vijest za Partizan pred produžetak burne utakmice u Minhenu. U posljednjim sekundama protiv Hapoela, kapiten Vanja Marinković srušio se na parket i držao se za nogu, trpivši ogroman bol.

Grimasa na licu i pozivi njegovih saigrača da doktor Moma Jakovljević što prije dođe nisu ostavljali dilemu - povreda je izrazito bolna i po svemu sudeći nije u pitanju mali problem. Marinković je i prošle godine imao problem sa Ahilovom tetivom, pa se odmah pojavio strah da je u pitanju obnovljeni isti problem.

U trenutku u kojem se Marinković srušio na teren, crno-bijeli su izveli napad za šut za pobjedu, koji Isak Bonga nije pogodio iz teške situacije, ali je pažnja svih odmah usmjerena ka kapitenu crno-bijelih. Da situacija bude još teža, Partizan je u tom trenutku ostao i bez Kamerona Pejna, koji je imao pet ličnih grešaka.

Već nekoliko trenutaka kasnije, na početku produžetka, crno-bijeli su ostali i bez trenera Đoana Penjaroje, koji je morao napolje zbog dve tehničke greške.  

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Hapoel Tel Aviv košarka Evroliga Vanja Marinković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC