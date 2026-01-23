Partizan imao šut za pobjedu, a kapiten se samo srušio: Čim je Vanja Marinković pao nastao je muk

Kapiten Partizana doživio veoma bolnu povredu u meču protiv Hapoela.

Katastrofalna vijest za Partizan pred produžetak burne utakmice u Minhenu. U posljednjim sekundama protiv Hapoela, kapiten Vanja Marinković srušio se na parket i držao se za nogu, trpivši ogroman bol.

Grimasa na licu i pozivi njegovih saigrača da doktor Moma Jakovljević što prije dođe nisu ostavljali dilemu - povreda je izrazito bolna i po svemu sudeći nije u pitanju mali problem. Marinković je i prošle godine imao problem sa Ahilovom tetivom, pa se odmah pojavio strah da je u pitanju obnovljeni isti problem.

U trenutku u kojem se Marinković srušio na teren, crno-bijeli su izveli napad za šut za pobjedu, koji Isak Bonga nije pogodio iz teške situacije, ali je pažnja svih odmah usmjerena ka kapitenu crno-bijelih. Da situacija bude još teža, Partizan je u tom trenutku ostao i bez Kamerona Pejna, koji je imao pet ličnih grešaka.

Već nekoliko trenutaka kasnije, na početku produžetka, crno-bijeli su ostali i bez trenera Đoana Penjaroje, koji je morao napolje zbog dve tehničke greške.

