Ostoja Mijailović: Najveći problem Partizana je Džabari Parker

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o problemima kluba koji vodi, navodeći da je u ekipi trenutno najveći problem iskusni Džabari Parker - najskuplje pojačanje kluba.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je u razgovoru na SOS kanalu precizirao problem crno-bijelih u novoj sezoni. Očekivanja u septembru bila su jasna - jedan od najboljih igrača Evrolige Džabari Parker došao je u Partizan kako bi ostvario snove crno-bijelih. Međutim, njegovo ime sada nije heroj, već problem, a sa tim se usaglasio i Mijailović koji je bez dlake na jeziku naglasio: "Problem Partizana zove se Džabari Parker".

Da li je Partizan morao da proda Frenka Nilikinu da bi imao novca? Da li je Dilan Osetkovski došao odlukom Ostoje Mijailovića? Zašto nije ljetos došao centar koga je Mijailović najavljivao?

Predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović odgovorio je najotvorenije dosad na ova pitanja.

"Bacate prašinu u oči. Problem Partizana se zove Džabari Parker. Da se ne lažemo svi zajedno. Za dolazak igrača pitao se samo stručni štab. To što je mene Zoran Savić zamolio da tehnički pitam Miška Ražnatovića, sa kojim nije razgovarao, kakav je igrač Osetkovski, da li to znači da sam je doveo Osetkovskog", započeo je Mijailović.

"Nilikina? Nikad nisam donio odluku bez saglasnosti stručnog štaba, iako sam imao pravo na to. To što govorite nije istina. Prodaja Nilikine, sklanjanje Dejvisa i Ajzeje Majka, bilo je dogovoreno na sastanku kada smo se dogovorili da produžimo saradnju sa Bongom i Sterlingom Braunom", dodao je.

Dolazak Mike Murinena je Mijailović objavio nekoliko minuta nakon što je Željko Obradović rekao da ne zna za to.

"Ne bacajmo prašinu u oči, nismo zbog toga bili 18. na tabeli. Poremetio se odnos u ekipi sa platom igrača koji je plaćen najviše u istoriji. Kada su momci shvatili da rade za četiri puta manje para, a da daju četiri puta više koševa, okrenuli se protiv kluba, protiv svih. Hajde da prestanemo da bacamo prašinu u oči. Dobro znate šta je istina", rekao je Mijailović o Murinenu.

"Svi zajedno ste iskoristili emotivno rastrojstvo naših igrača, koje se dogodilo jer smo bili 18. na tabeli Evrolige. Navijači su skupo platili karte, taj novac je otišao na pojačanja koja su učinila ekipu gorom, imamo igrače koji su zajedno plaćeni 5 miliona, a daće 50 koševa"

Mijailović je još jednom objasnio situaciju u Partizanu, a onda i dodao: "Napravio sam sistem u kojem nikad nije došlo ovoliko novca u Partizan, nemojte da me tjerate da javno objavljujem poruke, mejlove i komunikaciju, zapisnike sa upravnih i izvršnih odbora. Sistem funkcioniše i odluke se donose, uprava je prihvatila da donese odluke na prijedloge trenera i sportskog sektora", završio je Mijailović.

