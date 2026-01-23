logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ispisao istoriju Evrolige: Ovakvo čudo nikada nije napravio

Partizan ispisao istoriju Evrolige: Ovakvo čudo nikada nije napravio

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crno-beli napravili preokret kakv nikad nisu i ušli u istoriju Evrolige

Partizan ispisao istoriju Evrolige Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Partizan čudesno je pobijedio Hapoel u Minhenu, nadoknadivši rezultatski minus od čak 27 poena. To je jedan od najvećih preokreta u istorijji Evrolige i podvig koji je nadmašio i čuveni preokret tima iz Humske iz januara 2004, kada je savladao Makabi u Beogradskoj areni iako je u jednom trenutku gubio i čak 24 poena razlike.

Posmatrano kroz istoriju Evrolige, samo je Sijena uspjela da napravi veći preokret, u pobjedi protiv Prokoma 95:88 u decembru 2012. godine, kada je italijanski tim nadoknadio čak 28 poena minusa.

Partizanov preokret sada je drugi na toj listi i jednak je još jednoj čudesnoj pobjedi Italijana, jer je Armani pobijedio Žalgiris 85:82 u oktobru 2024. godine tako što se takođe vratio iz minusa od čak 27 poena razlike.

Treći na toj listi je preokret Bamberga protiv Barselone od 26 poena razlike iz novembra 2017, pod vođstvom Andree Trinkijerija i uz MVP partiju nekadašnjeg igrača Igokee Dorela Rajta.

Četvrti najveći preokret ostvario je Armani pobijedivši Darušafaku 89:87 u februaru 2017,.poslije povratka iz minusa od 25 razlike, a peti je takođe Partizan, navedenim preokretom protiv Makabija pred Grobarima.

Kao i te večeri, ni ovog petka crno-bijeli se nisu predavali i ostvarili su drugi uzastopni trijumf u Evroligi na gostujućem terenu, u Minhenu, gdje je pred njima ove nedjelje pao i Bajern pod vođstvom Svetislava Pešića. Jedina loša vijest je potencijalno teška povreda kapitena Vanje Marinkovića u završnici meča.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC