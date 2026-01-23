Partizan ispisao istoriju Evrolige: Ovakvo čudo nikada nije napravio

Crno-beli napravili preokret kakv nikad nisu i ušli u istoriju Evrolige

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Partizan čudesno je pobijedio Hapoel u Minhenu, nadoknadivši rezultatski minus od čak 27 poena. To je jedan od najvećih preokreta u istorijji Evrolige i podvig koji je nadmašio i čuveni preokret tima iz Humske iz januara 2004, kada je savladao Makabi u Beogradskoj areni iako je u jednom trenutku gubio i čak 24 poena razlike.

Posmatrano kroz istoriju Evrolige, samo je Sijena uspjela da napravi veći preokret, u pobjedi protiv Prokoma 95:88 u decembru 2012. godine, kada je italijanski tim nadoknadio čak 28 poena minusa.

Partizanov preokret sada je drugi na toj listi i jednak je još jednoj čudesnoj pobjedi Italijana, jer je Armani pobijedio Žalgiris 85:82 u oktobru 2024. godine tako što se takođe vratio iz minusa od čak 27 poena razlike.

Treći na toj listi je preokret Bamberga protiv Barselone od 26 poena razlike iz novembra 2017, pod vođstvom Andree Trinkijerija i uz MVP partiju nekadašnjeg igrača Igokee Dorela Rajta.

Četvrti najveći preokret ostvario je Armani pobijedivši Darušafaku 89:87 u februaru 2017,.poslije povratka iz minusa od 25 razlike, a peti je takođe Partizan, navedenim preokretom protiv Makabija pred Grobarima.

Kao i te večeri, ni ovog petka crno-bijeli se nisu predavali i ostvarili su drugi uzastopni trijumf u Evroligi na gostujućem terenu, u Minhenu, gdje je pred njima ove nedjelje pao i Bajern pod vođstvom Svetislava Pešića. Jedina loša vijest je potencijalno teška povreda kapitena Vanje Marinkovića u završnici meča.

(MONDO)