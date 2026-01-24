logo
Da li Bogdan Bogdanović stiže u Partizan? Mijailovića pitali za miljenika Grobara, evo šta je odgovorio

Da li Bogdan Bogdanović stiže u Partizan? Mijailovića pitali za miljenika Grobara, evo šta je odgovorio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović nije imao precizan odgovor kad je u pitanju potencijalan povratak Bogdana Bogdanovića u Humsku

Da li Bogdan Bogdanović dolazi u Partizan Izvor: MN PRESS

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o mnogim temama u klubu, ali i o potencijalnom dolasku Bogdana Bogdanovića. Mijailović je spomenuo i želju da u Humsku stigne Vasilije Micić i razloge zbog kojih transfer nije ostvaren, a govorio je i o odlasku najtrofejnijeg trenera Željka Obradovića, kao i problemima u ekipi koji su nastali po dolasku Džabarija Parkera.

Neprestana je tema da igra srpskih klubova zavidi od domaćih igrača. Uostalom, mogli smo njihov značaj da istaknemo na najsvježijem primjeru, a to je velika pobjeda Partizana nad Hapoelom koju su režirali Vanja Marinković i Arijan Lakić. Poslije spektakla kakav su crno-bijeli priredili u Minhenu, jasno je da je želja za domaćim igračima postala veća.

U trenucima kad je vijest o potencijinom trejdu Bogdana Bogdanovića iz Los Anđeles Klipersa prisutna u domaćim medijima, želja za povratkom kapitena Srbija postala je sve veća. Međutim, Ostoja Mijailović nije želio da otkrije bilo kakve informacije, ostaće samo u domenu razmišljanja da li je Partizan u pregovorima sa miljenikom Grobara.

"Ne znam, to je tajna", rekao je Mijailović tokom gostovanja na SOS kanalu i razgovora sa Vladanom Tegeltijom.

Klub vjeruje u Penjaroju

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović istakao je da klub vjeruje u rad novog trenera Đoana Penjaroje. Po pitanju Španca bio je izričit: "Uvijek imam keca u rukavu. I Željka je neko doveo i Trinkijerija, uvijek imam keca u rukavu, tako da ne brinite. Da se ovo ne protumači da smo našeg trenera pustili niz vodu. Penjaroja ima ugovor sljedeće sezone, ja ga poštujem, mislim da će raditi sjajan posao, ovdje u klubu", rekao je Mijailović.

