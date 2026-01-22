logo
Bogdan Bogdanović napušta Los Anđeles: Klipersi tjeraju kapitena Srbije

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Los Anđeles Klipersi stavili su navodno Bogdana Bogdanovića na listu za trejd i uskoro bi trebalo da napusti ekipu

bogdan bogdanovic odlazi iz los andjeles klipersa Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović (33) blizu odlaska iz Los Anđeles Klipersa. Njegov tim ga je navodno stavio na listu za trejdove i traži prave ponude kako bi ga poslao u neku drugu ekipu. Želi igrače koji će da popune rotaciju u sastavu Tajrona Lua.

Prema pisanju novinara Evana Sajderija Klipersi žele da ojačaju klupu i hoće igrače koji mogu da budu u rotaciji. Za sve to nemaju mnogo vremena pošto rok za trejdove u NBA ligi ističe 5. februara.

"Bogdanov ugovor od 16 miliona evra je blizu isticanja, postoji timska opcija za sezonu 2026/27. Klipersi pokušavaju da urade sve da spase sezonu poslije sporog starta", navodi Sajderi.

Kakvu sezonu ima Bogdan?

Bogdanović ima jednu od najslabijih sezona u NBA karijeri. Tokom većeg dijela sezone ga muče povrede. Tako je posljednji meč u dresu Klipersa odigrao 27. decembra protiv Porltanda. Poslije toga je povrijedio tetivu i skoro mjesec dana ga nema na terenu.

Ni prije te povrede nije dobijao pretjerano mnogo šansi, u tom duelu je recimo na parketu proveo 96 sekundi. Što se statistike tiče, prosjek mu je 8 poena, 2,9 skokova i 2,7 asistencija po meču u tekućoj sezoni.

04:44
Bogdan Bogdanović o Pešiću i Partizanu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

