Bogdan Bogdanović igrao 96 sekundi: Za kapitena Srbije nema mjesta u Los Anđelesu

Kapiten reprezentacije Srbije nema veliku ulogu u timu Los Anđeles Klipersa ove sezone.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Noć između petka i subote donijela je čak devet mečeva u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, a vjerovatno najzanimljiviji meč ljubiteljima NBA košarke na našim prostorima bio je okršaj Portlanda i Los Anđeles Klipersa. Gosti iz Kalifornije upisali su pobjedu (119:103), ali navijači u Srbiji ponovo moraju da budu zabrinuti zbog minutaže kapitena reprezentacije.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović dobio je tek 96 sekundi na parketu tokom ove utakmice i za to vrijeme nije imao nikakav učinak. Jednom je šutirao za tri poena i nije pogodio, a sve ostale kolone u statistici ostale su prazne. Sasvim očekivano jer je na terenu, i to tokom prve četvrtine, proveo tek nešto više od minut i po, a u takvim okolnostima jako je teško uhvatiti dobar ritam.

Minutaža kakvu je dobio Bogdan Bogdanović uglavnom je "nagrada" za najmlađe košarkaše u ekipi ili momke sa kraja klupe, a nikako za igrača sa toliko iskustva. Još važnije, bekovima koji žive od šuta potreban je kontinuitet, a Bogdan ove sezone jako teško dolazi do njega pa je tako na posljednje tri utakmice postigao ukupno pet poena.

Bilo je tokom sezone i povreda, ali i odluka trenera Tajsona Lua da Bogdanovića uopšte ne šalje na teren, pa neće biti iznenađenje ukoliko se kapiten Srbije i tim iz Los Anđelesa rastanu. Možda bi Bogdan mogao da bude trejdovan uskoro, pa da u novom timu pokuša da se nametne i izbori za veću ulogu jer ovakva situacija nikome ne ide u korist.

Pobeda LA Klipersa protiv Portlanda. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Što se tiče samog meča Portlanda i Klipersa, obilježio ga je tandem Džejms Harden sa 34 i Bruk Lopez sa 31 poenom. Njih dvojica vodili su Kliperse do pobjede, uz podršku Kavaja Lenarda koji je ubacio 28 poena na ovom meču. Najbolji u ekipi Portlanda bio je Deni Avdija sa 29 postignutih poena. On je imao još po devet skokova i asistencija što pokazuje koliko dobro igra ove sezone. Na nivou cijele sezone Avdija prosječno bilježi 25,5 poena, 7,1 skok i 6,6 asistencija.

Nakon treće uzastopne pobjede Los Anđeles Klipersi su 13. tim Zapadne konferencije sa skorom 9-21, dok je Portland na 10. mjestu, posljednjem koje vodi u plej-in. Njihov učinak je 12-19, a isti broj pobjeda ima i Dalas, koji ima jedan poraz više i jedno mjesto je lošije plasiran.

Rezultati NBA mečeva u noći između petka i subote: