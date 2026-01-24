logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kapitena Marinkovića čeka duga pauza": Partizan potvrdio užasnu vijest iz Minhena, postoji ruptura

"Kapitena Marinkovića čeka duga pauza": Partizan potvrdio užasnu vijest iz Minhena, postoji ruptura

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vanja Marinković povrijedio je Ahilovu tetivu i čeka ga duga pauza i odsustvo van terena potvrdio je Partizan

Vanja Marinković povrijedio Ahilovu tetivu Izvor: MN PRESS

Partizan je potvrdio užasne vijesti iz Minhena - Vanja Marinković doživio je povredu Ahilove tetive. U samoj završnici utakmice protiv Hapoela je samo ostao na parketu, poslije čega je iznet sa terena i otišao je u svlačionicu. Nažalost, crne slutnje su se obistinile.

"Kapiten Vanja Marinković doživio je povredu Ahilove tetive. Pregled i ultrazvuk u Minhenu pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak. Po dolasku u Beograd obaviće pregled magnetnom rezonancom, poslije čega će biti donijeta odluka o načinu na koji će ova poruka biti tretirana. Kapitenu, želimo ti brz i potpun oporavak", navodi se u saopštenju Partizana.

Ovo praktično znači da će se u Srbiji donijeti odluka i o potencijalnoj operaciji i ako se sve to dogodi postoji šansa da je za srpskog reprezentativca završena sezona. Čekaju se dodatni pregledi, ali ovo za sada ne izgleda obećavajuće...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Partizan Vanja Marinković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC