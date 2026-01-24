"Kapitena Marinkovića čeka duga pauza": Partizan potvrdio užasnu vijest iz Minhena, postoji ruptura

Vanja Marinković povrijedio je Ahilovu tetivu i čeka ga duga pauza i odsustvo van terena potvrdio je Partizan

Izvor: MN PRESS

Partizan je potvrdio užasne vijesti iz Minhena - Vanja Marinković doživio je povredu Ahilove tetive. U samoj završnici utakmice protiv Hapoela je samo ostao na parketu, poslije čega je iznet sa terena i otišao je u svlačionicu. Nažalost, crne slutnje su se obistinile.

"Kapiten Vanja Marinković doživio je povredu Ahilove tetive. Pregled i ultrazvuk u Minhenu pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak. Po dolasku u Beograd obaviće pregled magnetnom rezonancom, poslije čega će biti donijeta odluka o načinu na koji će ova poruka biti tretirana. Kapitenu, želimo ti brz i potpun oporavak", navodi se u saopštenju Partizana.

Ovo praktično znači da će se u Srbiji donijeti odluka i o potencijalnoj operaciji i ako se sve to dogodi postoji šansa da je za srpskog reprezentativca završena sezona. Čekaju se dodatni pregledi, ali ovo za sada ne izgleda obećavajuće...