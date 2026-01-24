"Sklonili smo kog je trebalo, o Parkeru ću ovo reći": Mijailović otkrio šta koči Partizan u vezi sa Džabarijem

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o problemima koji su nastali u klubu zbog dvojice igrača Tajrika Džounsa i Džabarija Parkera.

Partizan je od odlaska Željka Obradovića iz tima sproveo nekoliko promjena. Centar crno-bijelih Tajrik Džouns postao je igrač Olimpijakosa, dok je pitanje o Džabariju Parkerju, najskupljem pojačanju crno-bijelih ostalo bez rješenje. Nije realno otpustiti igrača zbog ogromne plate, a jasno je da Amerikanac apsolutno ne doprinosi timu - čak smeta.

Kad je u pitanju situacija sa Tajrikom Džounsom, koji je u posljednjim nedjeljama u dresu Partizana navukao gnjev navijača, jer je važio za igrača koji unosi lošu atmosferu u ekipi. Mijailović je po tom pitanju bio jasan: "Sklonili smo igrača za kojeg smo mislili da je taj koji je to radio", rekao je na SOS kanalu.

Međutim, dodao je i da uprava kluba nije mogla da dokaže da osim centra postoje još neki igrači koji su se priklonili Amerikancu: "Ne znam, ne možemo da istražimo to."

U međuvremenu, novi trener Partizana Đoan Penjaroja je reagovao. Sklonio je Džabarija Parkera iz ekipe, zbog njegovog odnosa prema dresu Partizana. Mijailović je u istom razgovoru naglasio da se problem Parnog valjka zove Džabari Parker. I ako je Džouns bio problem u svlačionici, Parker je problem na terenu.

"Igrački - on je problem", rekao je predsjednik Partizana. Međutim, situacija nije crno-bijela. Nemoguće je otpustiti najskuplje pojačanje u istoriji kluba, a evo i zašto:

"Razlika je između odgovornosti i onoga ko emotivno vodi klub. Svako od nas, emotivno bi rekao 'ako ne igra, sklonite ga sutra ujutru'. Mi njemu danas raskinemo ugovor, sutra ujutru moramo da platimo pet miliona evra - keš. Plaćamo ga na dvije godine u ratama. Odakle da nađemo pet miliona evra da mu platimo? Kad nekome važi ugovor, vi mu plaćate u mjesečnim ratama njegovu platu. A, kada mu raskinete ugovor, jednostrano, morate da ga isplatite isti dan."

"To je posao trenera, mislim da ga je sklonio iz ekipe. Vraćamo se na temu ELPA. Umjesto da pričamo o stvarima koje mogu da unaprijede sistem, dolazimo u situaciju da pričamo o spinovima. Sve ovo što pričate su spinovi, lažne vijesti u medijima, to je napravilo pometnju među navijačima, to je doprinijelo manjem broju ljudi na tribinama."

"Šta je trebalo da radim? Da se pravdam, ja sam ovdje da vodim Partizan", zaključio je Ostoja Mijailović.

