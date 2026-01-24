Partizan pomjerio meč zbog vaterpolista i finala: Novi termin za meč sa Igokeom u Beogradu

Partizan je pomjerio početak utakmice sa Igokeom za sat i po vremena kako bi navijači imali vremena da stignu i na finale Evropskog prvenstva u vaterpolu

Izvor: MN PRESS

Partizan je pomerio utakmicu sa Igokeom zbog finala Evropskog prvenstva u vaterpolu. Meč je prvobitno trebalo da se igra od 19.30 časova, ali će umjesto toga da počne od 18 sati. Sve to kako bi navijači stigli da budu uz Srbiju u meču za zlato protiv Mađarske.

Meč "delfina" igra se u Beogradskoj areni (20.30h), dok će crno-bijeli košarkaši svoj duel sa Igokeom u okviru ABA lige da igraju u "Pioniru". Ulaz na utakmicu biće omogućen samo vlasnicima sezonskih karata, prodaje dnevnih ulaznica neće biti.

"Očekuje nas težak meč, nakon dvije zahtjevne utakmice u Evroligi. Imamo problema sa povredama, a moramo da razmišljamo o minutaži igrača u ovom ritmu. Ne smije da nas zavara prethodni duel iz Laktaša i ubjedljiva pobjeda, moraćemo da odigramo dobru utakmicu, da budemo aktivni na skoku i u odbrani ukoliko mislimo da i sutra dođemo do trijumfa", rekao je Penjaroja.

Slično mišljenje ima i Arijan Lakić koji se odlično pokazao u duplom kolu Evrolige u Minhenu.

"Nemamo mnogo vremena pred nama za oporavak poslije duplog kola i pripremu nove utakmice protiv Igokee. Sigurno je psihički lakše poslije pobjede, nego poslije poraza, ali ništa ne smije da nas zavara. Možemo do pobjede samo uz maksimalno zalaganje i koncentrisanu igru tokom svih 40 minuta", završio je Lakić.