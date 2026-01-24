"Nikola Tesla, da je živ, ne bi bio voljen": Ostoja Mijailović iskren o svojoj poziciji u Partizanu

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o svom statusu u klubu i reakcijama navijača na njegovu funkciju

Izvor: Screenshot/YouTube/@vladantegeltija-zonapress

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o poziciji u klubu. Poslije odlaska najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića mnogo zamjerki upućeno je na račun predsjednika kluba iz Humske, a on ulogu u "parnom valjku" jednostavno opisao: "pozicija predsjednika je da uvijek bude kriv".

Mijailović je o mandatu u Partizanu rekao: "Da se na ovoj poziciji, usljed ovolike negativne kampanje i laži koje su izrečene na moj račun, pa Nikola Tesla da je živ ne bi bio voljen", rekao je Ostoja Mijailović i dodao: "Vjerujte mi, Nikola Tesla da se našao u ovoj poziciji..."

Mijailović je tokom gostovanja na SOS kanalu govorio i o legendi Partizana Žarku Paspalju kojeg su navijači u Beogradskoj areni izviždali. "Kad smo svi doživjeli da legenda ovog kluba Žarko Paspalj, kojeg obožavaju, koji je mnogo više davao od onih koji su uzimali pare Partizanu, dođe da bude izviždan. Šta da očekujem ja? Šta da očekuje Danilović, Kićanović, Duško Vujošević kojeg su vrijeđali cijele sezone?"

"Nisu preokrenuli ništa u svoju korist. Navijači nikad ne vole upravu. Nikad ne vole predsjednika, uvijek vole igrače i trenere. Pozicija predsjednika nikad neće biti voljena, on je tu da donese novac. Pozicija predsjednika kluba je da uvijek bude kriv i nikad da ne bude zaslužan u klubu", ispričao je Mijailović kako doživljava svoju poziciju u klubu.

Gdje je "puklo" u Partizanu?

Nakon što su se nizali loši rezultati u ekipi Partizana, informacija koja se neprestano provlačila je da je negdje "puklo" u klubu. A gdje? "Spin je da je bilo šta puklo u Partizanu, sa Zoranom Savićem sa razgovarao prije nekoliko dana, on je moj prijatelj. Prije se pričalo da Željko Obradović radi bez ugovora i to tada nije bilo bitno, a sada je bitan ugovor Zorana Savića? Ništa se nije desilo, sve ste vješto ispinovali. Zašto? Da bih ja bio krivac."

"Odnos nas trojice (Željka Obradovića, Zorana Savića i Ostoje Mijailovića) je, prije svega, bio poslovan, a onda i prijateljski. To što nisam odgovorio na telefonski poziv jedno veče, ne znači da je naš odnos bio loš. Zoran Savić je imao ugovor do početka jula, ali to nije uticalo na prelazni rok, to je bilo pitanje administracije."

Potom se Mijailović osvrnuo i na obraćanje Željka Obradovića, nakon što je podnio ostavku u klubu. "Ne mogu da ulazim u emotivan govor našeg trenera, ja sam profesionalac. Zato sam napravio kompaniju, stvorio sistem, vodim računa o novcu Partizana. Emocije i profesionalizam ne mogu da stanu na isti sto. Da li će emocija da isplati 2,7 miliona godišnje? Neće", zaključio je Mijailović razgovor o ulozi predsjednika u Partizanu.