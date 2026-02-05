Svetislav Pešić o kritičarima Crvene zvezde i Partizana: "Ne znaš da li je smiješno ili tužno"

Nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić govorio je bez dlake na jeziku o situaciji u srpskoj košarci.

Trener Bajerna Svetislav Pešić čestitao je Crvenoj zvezdi na rezultatima u Evroligi i osvrnuo se na krizu u Partizanu koja traje već duže vrijeme. Iskusni stručnjak je bez dlake na jeziku govorio o srpskim kritičarima i usput nahvalio trenera crveno-belih Sašu Obradovića. Što se tiče crno-bijelih, za njega nimalo nije neočekivano što bilježe loše rezultate zbog velikih pehova sa povredama ove sezone.

Smatra da je srpska javnost nemilosrdna prema "vječitima" i da mnogi sebi daju za pravo da komentarišu trenere koji su se već dokazali svojim rezultatima.

"Ne bih se miješao. Mislim da je sve to što se dešavalo plod ukupne situacije u zemlji. Samo se izvlače negativne stvari i sve što se dešavalo oko Partizana smeta i Željku i klubu ili obrnuto. Tu se malo smiruje situacija, počinje da se prepoznaje realnost, da i drugi ulažu i žele da pobjeđuju, da mi nismo jedini na svijetu i nadam se da će Partizan pronaći put da bude ono što jeste. Ogromna je tu popularnost u pitanju, interesovanje igrača i medija, mislim da nikome više ne koristi da se priča o prošlosti", rekao je Pešić u emisiji "KIDA Show".

Imao je samo riječi hvale za Sašu Obradovića."Zvezda je odmah čim je došao Obradović, nije to samo bilo novi trener, pa dolaze rezultati. Saša je vrhunski trener, jedan od naših najboljih trenera. Ima ogromno iskustvo, radio u dosta zemalja, izgradio ime, jedanput došao u Zvezdu, pa otišao, vratio se, on je dijete Zvezde. Njega mediji i javnost ne treba previše da ocjenjuju jer nisu baš kompetentni da ocjenjuju trenera takve klase i takvog znanja. Vidio si, ovi takozvani "self promoteri", njih pitaju da objasne pobjedu i poraze oni pričaju o sebi, kako bi oni i kako su oni nekada.", kaže Pešić.

Na koga je Pešić mislio? "Zvezda izgubi dvije utakmice i odmah se postavlja pitanje zašto nisu počeli sa ovom postavom, zašto nije uzeo tajm-aut? To je kod nas humor, da li je žalosno ili humor. Ti takvog jednog trenera provjeravaš. Ko si bre ti? Ko si ti da provjeravaš trenera i da ga ocjenjuješ. Trenera ocjenjuje njegov rad i njegovi šefovi."

Čestitao je Zvezdi na uspjesima, a Partizanov trenutni status opravdao povredama ključnih igrača, prije svih Karlika Džounsa. "Zvezda igra fantastično, dobili su Monako koji je kandidat za Fajnal-for, dobili su Bolonju koja ima fantastičnu ekipu. Čestitam Zvezdi, sa svim tim problemima, povredama i porazima, pravi tim je onaj, desilo se, ali moramo da pobijedimo sljedeću. Volio bih da Partizan izađe iz krize. Povrijedio se Marinkovići onaj Amerikanac. Pa, ljudi moji, da li ste vi normalni? Najbolji igrač je van ekipe tri mjeseca, da li vi stvarno mislite da može da se pobjeđuje bez najboljeg igrača. Dobar si trener onoliko koliko su ti dobri igrači. Ne znaš da li je smiješno ili tužno."

