Svetislav Pešić izludio Dimitrisa Itudisa: Grk nije htio da pusti igrače iz svlačionice

Trener Hapoela Dimitris Itudis držao je igrače dva sata poslije poraza od Bajerna.

Izvor: MN PRESS

Hapoel iz Tel Aviva doživio je drugi uzastopan poraz u Evroligi, a ovog puta su nadigrani na domaćem terenu od Bajerna sa 79:64. Trener izraelskog tima Dimitris Itudis je bio toliko bijesan da nije želio da da protokolarni intervju poslije utakmice, a nije se pojavio ni na konferenciji za medije.

Prema navodima pojedinih medija, igrači, uprava, stručni štab i vlasnik Hapoela iz Tel Aviva ostali su u svlačionici više od dva sata, napustivši arenu oko 1.25 ujutru. Itudis je održao dug razgovor sa igračima koji u posljednje vrijeme ne mogu da pronađu pravi ritam, a na sve se nadovezala situacija sa Antonijem Blejknijem koji je pod istragom zbog namještanja utakmica.

Sa drugim uzastopnim porazom u Evroligi, Hapoel više nije na vrhu tabele Evrolige, trenutno je izjednačen sa još četiri tima sa skorom od 16 pobjeda i devet poraza poslije 25 kola.

Slučaj Vasilije Micić

Srpski plej Vasilije Micić najplaćeniji je košarkaš u Evropi, ali za sada nije uspio da zablista kao nekada kada je nosio dres Efesa. Izraelska javnost polako gubi strpljenje, ali je u meču protiv Bajerna ipak bio među najboljim pojedincima na terenu.

U posljednje vrijeme kuburi sa sitnim povredama i od njega se svakako očekuje već doprinos kada dođe finiš sezone. Čeka se povratak Elajdže Brajanta koji je ven terena zbog povrede, a ovakva situacija u Hapoelu ide na ruku Crvenoj zvezdi koja ih naredne nedjelje čeka u Beogradskoj areni.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:06 Vasa Micic, zagrevanje,Srbija, Slovenija Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)