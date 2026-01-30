logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svetislav Pešić izludio Dimitrisa Itudisa: Grk nije htio da pusti igrače iz svlačionice

Svetislav Pešić izludio Dimitrisa Itudisa: Grk nije htio da pusti igrače iz svlačionice

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Hapoela Dimitris Itudis držao je igrače dva sata poslije poraza od Bajerna.

Svetislav Pešić izludio Dimitrisa Itudisa: Grk nije htio da pusti igrače iz svlačionice Izvor: MN PRESS

Hapoel iz Tel Aviva doživio je drugi uzastopan poraz u Evroligi, a ovog puta su nadigrani na domaćem terenu od Bajerna sa 79:64. Trener izraelskog tima Dimitris Itudis je bio toliko bijesan da nije želio da da protokolarni intervju poslije utakmice, a nije se pojavio ni na konferenciji za medije. 

Prema navodima pojedinih medija, igrači, uprava, stručni štab i vlasnik Hapoela iz Tel Aviva ostali su u svlačionici više od dva sata, napustivši arenu oko 1.25 ujutru. Itudis je održao dug razgovor sa igračima koji u posljednje vrijeme ne mogu da pronađu pravi ritam, a na sve se nadovezala situacija sa Antonijem Blejknijem koji je pod istragom zbog namještanja utakmica.

Sa drugim uzastopnim porazom u Evroligi, Hapoel više nije na vrhu tabele Evrolige, trenutno je izjednačen sa još četiri tima sa skorom od 16 pobjeda i devet poraza poslije 25 kola.

Slučaj Vasilije Micić

Srpski plej Vasilije Micić najplaćeniji je košarkaš u Evropi, ali za sada nije uspio da zablista kao nekada kada je nosio dres Efesa. Izraelska javnost polako gubi strpljenje, ali je u meču protiv Bajerna ipak bio među najboljim pojedincima na terenu.

U posljednje vrijeme kuburi sa sitnim povredama i od njega se svakako očekuje već doprinos kada dođe finiš sezone. Čeka se povratak Elajdže Brajanta koji je ven terena zbog povrede, a ovakva situacija u Hapoelu ide na ruku Crvenoj zvezdi koja ih naredne nedjelje čeka u Beogradskoj areni.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:06
Vasa Micic, zagrevanje,Srbija, Slovenija
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetislav Pešić Dimitris Itudis Evroliga Hapoel Tel Aviv KK Bajern

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC