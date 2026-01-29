"Da li ćete vratiti Parkera u tim?": Penajroja dao kratak i jasan odgovor o budućnosti najskupljeg u Partizanu

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je poslije poraza Partizana u Evroligi.

Partizan je poslije dvije pobjede u Evroligi poražen od ekipe Milana. Crno-bijeli jesu bili oslabljeni u Italiji, ali su pokazali još jedan solidan meč. Tim Đoana Penjaroje bio je bolji u drugom poluvremenu, ali nikako nije uspio da prekrene. Zbog toga je Penjaroja poslije poraza na konferenciji za medije istakao da nikako ne može biti srećan poslije poraza, bez obzira na priliku što je mogao da preokrene. Osim toga, govorio je i o mladom pojačanju Partizana Miki Murinenu, ako i najskupljem u timu Džabariju Parkeru.

"Najprije da čestitam Milanu. Nemoguće je biti srećan poslije još jednog poraza, ali ponosan sam na ekipu. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Igrali smo sa neverovatnom energijom i zalaganjem. Borili smo se svih 40 minuta i to je pravi put. Jasno je da smo u prvom poluvremenu imali problema u odbrani, posebno u situacijama 'pik-en-rola' protiv Niba. Međutim, u drugom poluvremenu smo se značajno popravili u tom segmentu i primili samo 33 poena", rekao je Penjaroja poslije poraza od Milana.

"Postojala su samo dva loša trenutka - posebno posljednjih 50 sekundi druge četvrtine, kao i jedan period u trećoj dionici kada su se desile tehničke i ofanzivne greške, uz tri vezane trojke Milana. Verujem da možemo da se borimo do samog kraja. Mogli smo i da pobedimo ovu utakmicu, ali nema izgovora - ekipa je dala maksimum. Borili smo se kako treba i to je put kojim treba da idemo. Ako budemo igrali na isti način, siguran sam da ćemo u narednim nedjeljama pobijediti u nekim od mečeva", rekao je Penjaroja.

O Miki Murinenu

Ostaje pitanje zbog čega mladi Mika Murinen nikako ne dobija priliku. Kroz Partizan su prošla trojica trenera - Željko Obradović, Mirko Ocokoljić i sad Đoan Penjaroja, a momak koji važi za veliku zvijezdu, ne može da pronađe priliku. Da li je do trenera? Ostaje pitanje.

"On je mlad igrač, pre nego što je došao ovdje nije igrao profesionalnu košarku, samo na školskom nivou. Veoma je teško takmičiti se u Evroligi, jer je to izuzetno zahtjevno takmičenje. Ovo je bila tehnička odluka. On je mlad i potrebno mu je vrijeme - mora mnogo da radi, da napreduje, da uči, da sluša saigrače i trenere. Ima potencijal i kvalitet za košarku, ali je veoma važno da upozna i razumije evropsku košarku, pravila, taktičke zahteve.

Sve je to normalno, jer je mlad igrač i tek treba da se razvija i napreduje", rekao je Penjaroja o Murinenu.

O Džabariju Parkeru

Džabari Parker je najskuplje pojačanje Partizana, ali već nedjeljama je van tima. Jasno je da i trener Đoan Penjaroja nije zadovoljan Amerikancem, a sad je po ko zna koji put u toku sezone dobio pitanje o istom igraču. "Situacija sa Džabarijem Parkerom se nije promijenila posljednjih nedjelja. On je drugi igrač i to je tehnička odluka - ne igra", kratko je rekao Penjaroja.