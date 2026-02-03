logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bajern želi trenera na duge staze umjesto Svetislava Pešića

Bajern želi trenera na duge staze umjesto Svetislava Pešića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bajern Minhen spreman je da angažuje Španca na period od tri godine i plati otkupnu klauzulu.

ibon navaro mijenja svetislava pesica u bajernu Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni srpski stručnjak Svetislav Pešić učinio je uslugu Bajernu i prihvatio ulogu prvog trenera nakon odlaska Gordona Herberta, ali odmah je bilo jasno da to nije dugoročno rješenje za Bavarce. Kako piše "Bild", njemački velikan je zainteresovan da angažuje aktuelnog trenera Unikahe Ibona Navara koji je već neko vrijeme zanimljiv evroligašima.

Iako Bajern igra "preporođeno" od Pešićevog dolaska, realnost je potpuno drugačija, pošto žele da riješe pitanje trenera na duže staze. Izbor je pao na čovjeka koji bilježi sjajne rezultate u Španiji i izgleda da je vrijeme za iskorak na najvećoj sceni.

Kako se navodi, Bavarci mu nude trogodišnji ugovor i spremni su da plate klauzulu od 300.000 evra. Navaro je sa Unikahom osvojio dvije FIBA Lige šampiona, dva Kupa Kralja, kao i Superkup Španije.

Šuška se da je Navaro već odbijao Žalgiris i Barselonu, a Bajern po svemu sudeći ne žali novac i spreman je za potpunu rekonstrukciju koja je počela od uprave. Španac je osim Unikahe koju vodi od 2022. godine, sjedio na klupama Baskonije, Mursije, Andore i Manrese.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

12:41
Svetislav Pešić izjava pred Tursku
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetislav Pešić KK Bajern

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC