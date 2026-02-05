Rat saopštenjima KSS i Partizana: Savez optužio Ostoju Mijailovića, crno-bijeli o "predsjedniku koji mijenja adrese"

Bukti sukob na relaciji Košarkaški savez Srbije - KK Partizan

Izvor: MN PRESS

Košarkaški savez Srbije (KSS) optužio je u četvrtak predsjednika Partizana Ostoju Mijailovića da učestvuje u "neformalnim okupljanjima" zbog pokušaja stvaranja pritiska na KSS i Košarkaške lige Srbije (KLS) da bi bio smijenjen komesar KLS.

Uz to, iz "Kuće košarke" je između ostalog poručeno da bi Mijailović trebalo da rješava ozbiljne probleme sa kojima se njegov klub suočava.

KK Partizan je odgovorio na to i demantovao Mijailovićevo učešće u radu bilo kakvih neformalnih grupa i u bilo kojim aktivnostima koji imaju veze sa KSS.

Crno-bijeli su, između ostalog, poručili da je "predsjednik klubova kojima je mijenjao adrese i PIB po nahođenju, izgleda je i ovog puta pogriješio adresu i pomiješao KK Partizan sa nekim koga bi trebalo da se dobro sjeća".

Saopštenje KSS

"Svjedoci smo u posljednje vrijeme intenziviranja neformalnih okupljanja i pokušaja stvaranja pritiska na institucije Košarkaškog saveza Srbije i Košarkaške lige Srbije, od strane pojedinaca sa jasnom temom - smjena komesara KLS.

Posebno iznenađuje i zabrinjava aktivno uključivanje predsjednika KK Partizan u ove aktivnosti, pod pritiskom neformalnih grupa, imajući u vidu ozbiljne probleme sa kojima se njegov klub suočava unutar sopstvenih redova. Smatramo da bi fokus rukovodstva jednog kluba trebalo da bude isključivo na rješavanju internih pitanja, a ne na pokušajima da se kroz neformalno 'kadriranje' utiče na rad i regularnost KLS-a.

Košarkaški savez Srbije zahtijeva da KLS funkcioniše u skladu sa važećim propisima, jasno definisanim procedurama i nadležnostima u cilju potpune regularnosti lige. Svaki pokušaj narušavanja institucionalnog poretka, mimo legitimnih i zakonom predviđenih kanala, predstavlja direktan udar na integritet takmičenja i regularnost košarke u Srbiji. Takođe, smatramo krajnje neprimjerenim i štetnim javne istupe pojedinaca koji se predstavljaju kao novinari, a koji kroz antidržavni narativ pokušavaju da diskredituju sportske institucije i dodatno destabilizuju košarkaški sistem.

Jasno poručujemo da će Košarkaški savez Srbije nastaviti da radi isključivo u interesu košarke, poštujući zakon, principe fer-pleja i regularnosti. Na sve pokušaje pritisaka, spinova i neosnovanih napada odgovaraćemo argumentima, činjenicama, dokumentacijom i institucionalno, a ukoliko bude potrebno, i korišćenjem svih raspoloživih pravnih sredstava."

Saopštenje KK Partizan

"KK Partizan odbacuje navode iz saopštenja KSS o umiješanosti predsjednika Ostoje Mijailovića u rad bilo kakvih neformalnih grupa, kao i bilo kakve aktivnosti predstavnika Partizana na teme na koje se u saopštenju KSS navode. U skladu sa dobro poznatim narativom saopštenja, lako se zaključuje ko je inspirator, a možda i neposredni autor istog. Nažalost, nekadašnji predsjednik klubova kojima je mijenjao adrese i PIB po nahođenju, izgleda je i ovog puta pogriješio adresu i pomiješao KK Partizan sa nekim koga bi trebao da se dobro sjeća.

Ali bez želje za daljim licitiranjem o motivima saopštenja KSS, KK Partizan svakako brine prvenstveno o svojim redovima i svojim interesima, a okrenut je utakmici protiv Panatinaikosa, kao i borbi za prvo mjesto u posljednjem kolu grupne faze ABA lige."