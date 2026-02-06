logo
"Ne zanima nas protivnik, hoćemo svakog da pobijedimo": Braun zna tajnu Partizanove dobre igre

"Ne zanima nas protivnik, hoćemo svakog da pobijedimo": Braun zna tajnu Partizanove dobre igre

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jedan od najzalužnijih za pobjedu Partizana Sterling Braun iznio je utiske poslije trijumfa crno-bijelih

Izjave košarkaša Partizana poslije pobjede nad Panatinaikosom Izvor: Arena sport 1 Premium

Partizan je pobijedio Panatinaikos, a drugi najefikasniji u redovima crno-bijelih bio je Sterling Braun. Susret je završio sa 16 poena, a na terenu je proveo 30 minuta i bio je jedan od najvažnijih za pobjedu u Beogradskoj areni. Nakon trijumfa istakao je da je najvažnije da ekipa ostane konkurentna, bez obzira na mjesto na tabeli.

Poslije pobjede Braun je rekao: "Bilo je dobro, dobra pobjeda za nas. Pokazali smo šta imamo u svlačionici, dosta igrača koji igraju dobro i čvrsto. Nikad nije lako igrati u duplom kolu, ali je dobro pobijediti kod kuće", rekao je Braun za Arenu sport.

Partizan nije mnogo mnogo da napreduje na tabeli Evrolige, ali je pobjeda sama po sebi važna - zbog samopouzdanja, zbog borbenosti, zbog inata. "Želimo da budemo tim koji se takmiči i svakog može da pobijedi, bez obzira na to ko je naš protivnik. Želimo da izađemo i takmičimo se", dodao je Braun.

Partizan već u ponedjeljak izlazi na teren protiv ekipa Dubaija i to će biti borba za prevlast na tabeli ABA lige. "Moramo da zadržimo isti intenzitet na oba kraja terena, izgubili smo dva puta na njihovom terenu, sad oni dolaze kod nas. Igra koju smo pokazali ovo je nešto na čemu možemo da gradimo ekipu za nastavak sezone."

Šta je rekao Dilan Osetkovski? 

Dilan Osetkovksi odigrao je još jedan dobar meč u dresu Partizana. Susret je završio sa sedam poena, tri skoka i jednom asistencijom. "Bitna je pobjeda kod kuće, srećni smo zbog toga. Igrali smo dobro u odbrani, u napadu. Oni su promašivali neke otvorene šuteve, ali mi smo dobro igrali", rekao je Osetkovski.

Partizan je u ritmu pobjeda: "Ovo je dobar trenutak za nas, ako nastavimo ovako... i kad se vrate igrači koji su povrijeđeni biće još bolje", dodao je Nijemac.

Partizan nema velike šanse u Evroligi, ali Dilan ne želi da klone duhom: "Ovo nije posljednja utakmica u sezoni, moramo da budemo bolji svaki dan i idemo naprijed", dodao je igrač Partizana.

