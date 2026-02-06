Crvena zvezda ima šansu da eventualnom pobjedom protiv Makabija iz Tel Aviva promijeni svoju sezonu, da više ne juri Top 10 nego Top 6 ili čak Top 4 Evrolige. A sve je krenulo porazima i smjenom trenera.

Izvor: MN PRESS

Kada su se na kraju januara pravile kalkulacije o šansama timova za plasman u Evroligi, Crvena zvezda je imala 91 odsto šanse za Top 10, a 54 odsto šanse da uđe u Top 6. Od tada je savladala Hapoel, a sada pred meč sa Makabijem ima šansu da vjerovatno i stopostotno osigura svoje mjesto u Top 10.

Makabi dolazi na meč poslije dramatične pobjede nad Partizanom i sa 11 pobjeda još uvijek gaji nekakvu nadu za Top 10. Ukoliko Crvena zvezda "duplira" pobjedu nad izraelskim timom iz prvog dijela sezone, zaista je teško zamisliti da se u preostalih 12 kola može sustići ova ekipa.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 25/38 (️ card)



Key takeaways:

Fenerbahçe and Olympiacos very likely to finish in the Top 4 (>80% probability)

Big drop for Monaco after two somehow unexpected home losses

Top 10 teams almost certain



Top 4 | 24…pic.twitter.com/pr3tiNEqH5 — Figurei8ht (@Figurei8ht)January 31, 2026

Takođe vidimo da je recimo desetoplasirani Monako sa 15 pobjeda i u seriji je od pet poraza. Klub ima finansijske probleme i djeluje da će teško zadržati formu koja bi ga održala u ravni sa Crvenom zvezdom.

Zbog toga bi pobjeda nad Makabijem mogla dovoljno da digne crveno-bijele da ne moraju da misle o plasmanu u Top 10, već da probaju da izbjegnu plej-in i da pojure mjesto u Top 6. To bi svaki navijač Crvene zvezde potpisao nakon dva rutinska poraza na startu sezone, štucanja u ABA ligi i smjene trenera. Tada teško da je iko mislio da će Zvezda pred kup biti na pobjedu od samog vrha tabele.

Raspored djeluje dobro

Vidi opis Crvenoj zvezdi se sezona mijenja naglavačke: Ako padne Makabi, tim koji je počeo na dnu sanjaće velike snove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Na 12 kola do kraja Crvena zvezda igra sa sedam ekipa koje stoje na posljednjih sedam mjesta Evrolige. Prvo Zvezda dočekuje Makabi od 20 časova, zatim 26. februara u Beograd dolazi Anadolu Efes, pa 6. marta Bajern. Zatim Zvezda 25. marta gostuje Baskoniji, a u finišu dolazi "vječiti derbi" 2. marta koji će vjerovatno biti najteži duel do kraja regularnog dijela takmičenja. Već 7. aprila u Beograd dolazi Pariz, pa se tri dana kasnije crveno-bijeli gostuju Asvelu.

Naravno, nema lakih protivnika u Evroligi, a Zvezdu do kraja ligaškog dijela očekuju i gostovanja Realu i Panatinaikosu, domaćinstvo Fenerbahčeu i Olimpijakosu, ali ipak - raspored djeluje vrlo povoljno.

Kakvo je stanje u ekipi?

Tim je zdrav, spreman i u formi. Naređano je pet pobjeda, popunjena je pozicija centra na kojoj je bilo mnogo povrijeđenih igrača pa su tu Donatas Motiejunas i Ebuka Izundu, kao i mjesto krilnog centra sa oporavljenim Monekeom. Džared Batler je zaigrao kao lider, Jago dos Santos je pokazao u prethodnim mečevima da ima kvalitet za Evroligu, a Džordan Nvora je pokazao da ima i drugu stranu osim one napadačke.

Djeluje da je Zvezda u dobrom naletu, baš kao kada je u "Pioniru" savladala Makabi u prvom dijelu sezone. Ovo je šansa da pobjedom tim Saše Obradovića izbije čak i među prva četiri tima Evrolige. Ko se tome mogao nadati nakon onakvog starta i odlaska Janisa Sferopulosa na startu sezone?