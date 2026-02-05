logo
Da li Crvena zvezda pregovara sa Batlerom? Isplivala fotografija koja uliva nadu navijačima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čelnici Crvene zvezde bili su na ručku sa posljednjim pojačanjem u timu Džeredom Batlerom.

Džered Batler na ručku sa upravom Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Čelnici Crvene zvezde pohvalili su se fotografijom sa ručka na kojoj je posljednje pojačanje crveno-bijelih plejmejker Džered Batler. Sa Amerikancem je i porodica, otac i majka. Utisak je da su iz crveno-bijelog tima željeli da ugoste porodicu jednog od najboljih igrača, a objavljena fotografija dala je nadu navijačima da razmišljaju i o narednoj sezoni.

Batler je jedan od najboljih igrača u Crvenoj zvezdi, možda mu je prilikom dolaska bilo potrebno malo vremena za prilagođavanje, ali sada je jasno da je jedan od lidera na terenu. Prosječno bilježi 13,1 poena, 2,4 uhvaćenih loptu, 3,7 asistencija za skoro 20 minuta na terenu u 19 odigranih mečeva. Zbog toga bi mnogi navijači željeli i da ga naredne sezone vide u dresu Zvezde.

Zbog toga je fotografija sa ručka na kojoj su čelnici Crvene zvezde dala nadu navijačima. Mogli smo vidjeti predsjednika Željka Drčelića, generalnog menadžera Milana Tomića, sportskog direktora Milana Dozeta, generalnog direktora Nemanju Vasiljevića i predsjednika Upravnog odbora Crvene zvezde Živorad Vasić.

"Bilo nam je zadovoljstvo upoznati gospođu i gospodina Batler, Džaredove roditelje. Kad roditelji posjećuju Crvenu zvezdu, tu smo da pokažemo pravo gostoprimstvo i porodični duh. Ovog puta je Skadarlija kuvala, ne Džered. Uživali smo u srpskoj hrani i mnogo osmijeha. Crvena zvezda je velika porodica", napisao je Vasić na Tviteru, uz fotografiju iz restorana.

