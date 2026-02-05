"Očekujem da pobijedimo i dominiramo": Saša Obradović digao Delije na noge

Trener Crvene zvezde Saša Obradović želi nastavak pobjedničkog niza u Evroligi protiv Makabija.

Košarkaši Crvene zvezde u sjajnom raspoloženju dočekuju Makabi iz Tel Aviva u 27. kolu Evrolige. Meč je na programu u petak od 20 časova u Beogradskoj areni, a očekivanja pred ovaj duel iznio je trener crveno-bijelih Saša Obradović.

Klub sa Malog Kalemegdana je vezao pet pobjeda u elitnom takmičenju, dok su kiksnuli protiv Mege u ABA ligi. Makabi je prije dva dana pobijedio Partizan poslije neizvjesne završnice, a Obradović očekuje pobjedu, i to dominantnu.

"Igramo protiv veoma opasnog protivnika. To je ekipa koja je svima zadavala probleme, evo sada i protiv Partizana gdje nisu možda sjajno igrali, ali su i pored toga pobijedili. Statistika kaže da je to najbolja ekipa u pozicionom napadu. Svi se kreću, vrlo su atipični, uvijek je bio problem da spremimo tim za ekipu kao što je Makabi. Imaju mnogo opcija iz iste početne kretnje. Iako znaš koga treba zaustaviti, nije lako zbog ’slip’ kretnji. Igramo kod kuće. Očekivanja su, naravno, uvijek ne samo da pobijedimo, već i da dominiramo. Ali, najvažnije je prije svega pobijediti. Desilo se i emotivno pražnjenje poslije utakmice sa Hapoelom. Od ekipe sam zahtijevao samo fokus, jer je potrebno 40 minuta koncentracije", rekao je Obradović na posljednjem treningu pred meč.

Detaljnije je govorio o rivalu. "Vidjeli smo gdje smo griješili. Oni sada dosta mijenjaju i odbranu, mogu i meč-ap preko cijelog terena, zonski presing… Atipični su. Ali, očekujem da imamo dobra čitanja, znamo otprilike šta treba da radimo da bismo imali jednostavnije kretnje. I ja sam se na početku prilagođavao na kvalitete igrača, ali sada ekipa dobija određene konture, znamo dobro kako da se ponašamo na obje strane terena."

Makabi nije u idealnoj situaciji, pošto je ostao bez Ti Džej Lifa u meču protiv Partizana."Vidjećemo u kakvom su oni stanju. Imaju i povrijeđenog Lifa. Vidjećemo ko je tu, ne moraju da budu tačni novinski izvještaji. Mi smo negdje najvažniji. Ispostavilo se da nam posljednja četvrtina protiv Hapoela bude nevjerovatna."

Prokomentarisao je Džoela Bolmboja koji polako hvata prepoznatljiv ritam."Fali mu, normalno, ritam u igri. Ali kako izgleda i kako se kreće daje još opcija. Jako vodimo računa o njemu, ali i očekujemo mnogo."

Ključni faktor biće navijači koji su nosili crveno-bijele do preokreta protiv Hapoela. "Posljednje četvrtine su bile sa jakim karakterom, požrtvovane. To svi žele da vide. Dajemo razloga da imamo uvijek podršku. Samo da se dobro predstavimo, na tome insistiramo. Svaka nam je utakmica velika, ova je najveća."