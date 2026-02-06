Bacio Vasu Micića na parket, bilo neprijatno svima: Traje agonija Hapoela, ovaj čovjek ga je razbio

Vasilije Micić završio je na parketu poslije driblinga Žana Montera, heroja pobjede Valensije protiv Hapoela. Traje kriza skupocjene izraelske ekipe

Izvor: Instagram/Euroleague

Košarkaš Valensije Žan Montero (22) napravio je potez večeri u Evroligi, jer je predriblao Vasilija Micića tako da je plejmejker Hapoela završio na parketu. Serijom driblinga Dominikanca, Micić je izgubio ravnotežu, sapleo se i pao, a organizator igre španskog tima je na miru pogodio trojku.

Pogledajte taj potez.

Hapoel u najvećoj krizi ove sezone

Valensija je pobijedila Hapoel na teškom gostovanju u "Menora Mivtačim" areni u Tel Avivu i ostala sama na drugom mjestu tabele, sa skorom 17-10. Iza nje je grupa od šest timova sa 16 ostvarenih pobjeda, u kojoj je i Zvezda.

Sa druge strane, Hapoel je takođe na učinku 16-10, koji imaju i crveno-bijeli uoči utakmice protiv Makabija u petak u Beogradskoj areni. Ekipa trenera Dimitrisa Itudisa sada ima četiri poraza u nizu, a pred sobom gostovanje Žakgirisu 13. februara, uoči dvonedjeljne pauze zbog kup takmičenja u Evropi.

Micić presjedio protiv Zvezde, igrao 27 minuta u Tel Avivu

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski plejmejker Vasilije Micić (32) protiv Crvene zvezde u utorak igrao je samo pet minuta i potom je sjeo na klupu, pa objasnio poslije meča da je pretrpio udarac. I njegov trener Dimitris Itudis objasnio je tada da je razlog bila povreda, ali je u četvrtak uveče Micić imao veliku ulogu u igri i za 26:45 minuta na terenu ubacio je sedam poena, uz šest asistencija, ali i uz veoma loš šut, jer je promašio svih osam trojki.

U Hapoelu su najefikasniji bili Antonio Blejkni sa 23 poena i Džonatan Motli sa 17. U Valensiji je upravo Žan Montero bio ključni igrač za pobjedu, jer je ubacio čak 29 poena, uz osam asistencija.

Ko je Žan Montero?

Plejmejker Valensije Žan Montero ima 22 godina, igra za taj tim od 2024. i ove sezone je najbolji strijelac ekipe trenera Pedra Martineza u Evroligi, sa 13 poena po utakmici. Koliko dobro igra dokazuje i činjenica da je i najbolji asistent španskog tima, sa 4,6 asistencija po utakmici.

Reprezentativac Dominikanske Republike čitavu profesionalnu karijeru proveo je u Španiji, počev od ulaska u seniorsku košarku u Gran Kanariji, preko pozajmica Betisu i Andori, pa do selidbe u Valensiju.



